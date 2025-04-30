反對台灣與菲律賓合作 陸國台辦：菲律賓應恪守一中
面對菲律賓總統府日前頒布備忘錄通告，放寬官員與台灣交流的嚴格限制，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。
朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，她就菲律賓政府放寬與台灣官員互動限制，包括允予菲律賓官員訪台等做出上述回應。
她說，我們堅決反對建交國和「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來。
朱鳳蓮表示，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。無論民進黨當局怎樣貼靠外部勢力謀「獨」挑釁，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實。
本月21日，菲律賓總統府資訊網頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。
值得注意的是，大陸外交體系29日也就台菲合作表態。據大陸外交部，29日，亞洲司司長劉勁松約見菲律賓駐華大使吉米（Jaime FlorCruz），就近期菲方在涉台及安全領域一系列「負面動向」進行「嚴肅交涉」。
29日晚，陸駐菲使館公眾號帳號也發文稱，使館發言人就菲海軍發言人涉台灣問題表態「答記者問」。
據陸駐菲使館發布，中方是就菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，「菲律賓軍方與台灣方面正在商談國際合作，目前距聯合演練僅一步之遙」，做出了回應。
陸駐菲使館發言人說，中方堅決反對建交國和台灣地區展開任何形式的官方往來。「我們敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「奉勸菲方有關人士不要在台灣問題上挑釁，玩火者必自焚。」
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