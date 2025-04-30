快訊

開戰倒數？印度最快24小時動武 巴基斯坦警告1情況恐祭出核武

滑鼠「輕量化」好痛苦！他曝碰一下「就捏爆」釣出一堆苦主認同

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

反對台灣與菲律賓合作 陸國台辦：菲律賓應恪守一中

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中菲關係緊張之際，大陸也強力反對菲律賓與台灣有任何形式的合作；圖為過去大陸海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）
中菲關係緊張之際，大陸也強力反對菲律賓與台灣有任何形式的合作；圖為過去大陸海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）

面對菲律賓總統府日前頒布備忘錄通告，放寬官員與台灣交流的嚴格限制，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，她就菲律賓政府放寬與台灣官員互動限制，包括允予菲律賓官員訪台等做出上述回應。

她說，我們堅決反對建交國和「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來。

朱鳳蓮表示，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。無論民進黨當局怎樣貼靠外部勢力謀「獨」挑釁，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實。

本月21日，菲律賓總統府資訊網頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。

值得注意的是，大陸外交體系29日也就台菲合作表態。據大陸外交部，29日，亞洲司司長劉勁松約見菲律賓駐華大使吉米（Jaime FlorCruz），就近期菲方在涉台及安全領域一系列「負面動向」進行「嚴肅交涉」。

29日晚，陸駐菲使館公眾號帳號也發文稱，使館發言人就菲海軍發言人涉台灣問題表態「答記者問」。

據陸駐菲使館發布，中方是就菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，「菲律賓軍方與台灣方面正在商談國際合作，目前距聯合演練僅一步之遙」，做出了回應。

陸駐菲使館發言人說，中方堅決反對建交國和台灣地區展開任何形式的官方往來。「我們敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「奉勸菲方有關人士不要在台灣問題上挑釁，玩火者必自焚。」

台獨 朱鳳蓮 菲律賓

延伸閱讀

陸國台辦持續強調疑美論 稱美國正逼迫台灣做「4件事」

五一、暑假將至 陸國台辦「出三招」邀台人赴陸參加活動

增進日菲安全關係 石破茂訪馬尼拉防「印太緊張升高」

南海緊張局勢升高 菲、紐將簽署軍隊互訪協定

相關新聞

鐵線礁爭議升級！共軍南部戰區29日巡航 批菲律賓「海上侵權挑釁」

中國大陸與菲律賓在南海的鐵線礁主權爭議升級，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校30日表示，29日南部戰區位南海海域進行...

陸國台辦持續強調疑美論 稱美國正逼迫台灣做「4件事」

隨關稅戰激化，大陸國台辦近期多次強調「疑美論」、抨擊台美合作。在30日上午的例行記者會上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應有...

蕭旭岑聲援區桂芝 陸委會再指：徵文比賽明顯為統戰活動

北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動消息，被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例；馬英九基金會執行長蕭旭岑也聲援區桂芝，指出兩...

反對台灣與菲律賓合作 陸國台辦：菲律賓應恪守一中

面對菲律賓總統府日前頒布備忘錄通告，放寬官員與台灣交流的嚴格限制，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，菲方應恪守「一個中國...

會見巴西、古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制單邊霸凌

美國對全球各國發動的「對等關稅」風波危機未解之際，大陸外交部長王毅29日在金磚國家外長會議期間，會見巴西外長維艾拉（Ma...

遼陽飯店惡火釀22死3傷 習近平：全力救治

大陸遼寧省遼陽市一飯店昨日發生大火，造成廿二人死亡、三人受傷的慘劇。正在上海視察的大陸國家主席習近平指示，全力救治傷者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。