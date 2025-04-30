陸國台辦持續強調疑美論 稱美國正逼迫台灣做「4件事」

隨關稅戰激化，大陸國台辦近期多次強調「疑美論」、抨擊台美合作。在30日上午的例行記者會上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應有關「愈來愈多台灣民眾認為美國不可信」的民調時說，美國正在逼迫台灣做4件事：逼迫台積電等優勢產業向美轉移、要求提高防務預算、妄圖武裝台灣、對台加徵高額關稅，她還稱，當台灣的價值被榨乾時，結局必然是從「棋子」變成「棄子」。

朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，藉總統賴清德稱將以零關稅為基礎與美展開貿易協商，以及2024年台積電美國亞利桑那廠虧損等陸媒關切的議題闡述立場。

朱鳳蓮說，美國基於「美國優先」，對全球揮舞「關稅大棒」，破壞多邊貿易體系，衝擊世界經濟秩序，也讓民進黨當局推動的所謂台商「回流」與「新南向」政策淪為笑柄。

她認為，民進黨當局不僅不糾正錯誤，反而一錯再錯，將推動兩岸「脫鉤斷鏈」作為與美談判的籌碼，和向美表忠心的投名狀，只會讓台灣更加任美宰割、只會更方便美國掏空台灣優勢產業，把台灣變成美國農產品的傾銷地，只會更進一步損害台灣經濟發展權益，和台灣民眾的利益福祉。

朱鳳蓮並對台積電宣布擴大投資美國1000億美元評論說，民進黨當局為謀取私利，對外部勢力予取予求，把台灣的半導體產業和台積電作為「倚美謀獨」的投名狀。她稱這種不以「賣台」為恥、反以「媚美」為榮的行徑，遭到愈來愈多台灣民眾和企業的反對。

值得注意的是，就近期美國智庫布魯金斯學會民調顯示，台灣民眾認為美國「不可信」或「非常不可信」的比率，較上次調查增加了13.9個百分點。

朱鳳蓮稱，最主要的原因是，台灣民眾看清了美國奉行的永遠是「美國優先」，美國人關心的只有「美國利益」。在美國人眼中，台灣真正的價值就是「肥肉」、「提款機」和遏制大陸的工具。

朱鳳蓮再指，美國正在逼迫台灣做4件事：一是逼迫以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資的方式向美國轉移；二是要求民進黨當局提高防務預算，拿更多台灣百姓血汗錢買美國武器；三是妄圖武裝台灣，叫囂把台灣打造成「戰爭豪豬」，鼓動「全民巷戰」，把台灣青年推向戰場，把島內（指台灣）宮廟變成彈藥庫；四是要對台加徵高額關稅，嚴重衝擊相關產業。

朱鳳蓮說，如果任由美國予取予求，當台灣的價值被榨乾時，結局必然是從「棋子」變成「棄子」。