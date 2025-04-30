快訊

開戰倒數？印度最快24小時動武 巴基斯坦警告1情況恐祭出核武

滑鼠「輕量化」好痛苦！他曝碰一下「就捏爆」釣出一堆苦主認同

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

提振經濟 中國民營經濟促進法5月20日起實施

中央社／ 台北30日電

新華社報導，第14屆全國人大常委會第15次會議在30日表決通過民營經濟促進法，自2025年5月20日起實施，進一步優化民營經濟發展環境，保障民營經濟公平參與市場競爭。

新華社報導，民營經濟促進法共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。

報導表示，這是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長，構建高水準社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

中國官方此前數年推行反壟斷、查處教培行業，以及被形容為「國進民退」的一系列措施，導致民企經營者逐漸失去信心，降低投資意願，間接損及中國經濟發展。疫情後中國經濟復甦不如預期，官方需要重振民營企業活力。

2024年中國官方公布的民營經濟促進法草案徵求意見稿，重點包括支持有能力的民營經濟組織承擔重大技術攻關任務、民營經濟組織及其經營者的人身權利、財產權利以及經營自主權等合法權益受法律保護。

意見稿也提及，實施限制人身自由和查封、扣押、凍結涉案財物等強制措施，應嚴格依照法定許可權、條件和程序進行，禁止利用行政或刑事手段違法干預經濟糾紛，必須細化辦案程序，規範異地執法行為。

草案的二審稿增加規定，任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物，以進一步保障民企。

新華社 法律 經濟發展

延伸閱讀

還民五天假下午協商綠仍不鬆口 在野不排除5月表決過關山

病主法迎首次大修法 衛福部：不僅法律問題、倫理也重要

立委籲阻寵物殯葬亂象 農業部允提定型化契約草案

164預算解凍案周五付委 王鴻薇：沒爭議部分快速通關

相關新聞

鐵線礁爭議升級！共軍南部戰區29日巡航 批菲律賓「海上侵權挑釁」

中國大陸與菲律賓在南海的鐵線礁主權爭議升級，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校30日表示，29日南部戰區位南海海域進行...

陸國台辦持續強調疑美論 稱美國正逼迫台灣做「4件事」

隨關稅戰激化，大陸國台辦近期多次強調「疑美論」、抨擊台美合作。在30日上午的例行記者會上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應有...

蕭旭岑聲援區桂芝 陸委會再指：徵文比賽明顯為統戰活動

北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動消息，被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例；馬英九基金會執行長蕭旭岑也聲援區桂芝，指出兩...

反對台灣與菲律賓合作 陸國台辦：菲律賓應恪守一中

面對菲律賓總統府日前頒布備忘錄通告，放寬官員與台灣交流的嚴格限制，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，菲方應恪守「一個中國...

會見巴西、古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制單邊霸凌

美國對全球各國發動的「對等關稅」風波危機未解之際，大陸外交部長王毅29日在金磚國家外長會議期間，會見巴西外長維艾拉（Ma...

遼陽飯店惡火釀22死3傷 習近平：全力救治

大陸遼寧省遼陽市一飯店昨日發生大火，造成廿二人死亡、三人受傷的慘劇。正在上海視察的大陸國家主席習近平指示，全力救治傷者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。