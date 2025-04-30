鐵線礁爭議升級！共軍南部戰區29日巡航 批菲律賓「海上侵權挑釁」

中國大陸與菲律賓在南海的鐵線礁主權爭議升級，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校30日表示，29日南部戰區位南海海域進行例行巡航，他還指近期菲律賓頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，南部戰區海空兵力全程跟監警戒，情況盡在掌握。

田軍里稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

央視報導，大陸海警局新聞發言人劉德軍29日表示，4月27日，菲律賓6名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，大陸海警執法人員依法登礁並查證處置。

劉德軍指，大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。敦促菲方立即停止侵權。大陸海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

大陸軍方29日也公開多張照片，展示對菲方登鐵線礁進行監控及上礁查證的情況。

星島日報報導，菲律賓28日公布更多海岸警衛隊、海警和海軍登上鐵線礁1到3號沙洲的照片。

菲律賓國家安全委員助理幹事馬來亞（Jonathan Malaya）表示，鐵線礁沒有被大陸實控；菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）也稱，菲律賓沒有在鐵線礁發現大陸軍隊，但是有大陸海警船和漁船在附近徘徊。