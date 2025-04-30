視察上海人工智慧企業…習近平挺AI 加強政策支援

美中科技戰愈打愈烈背景下，大陸國家主席習近平昨（29）日赴上海視察人工智慧（AI）企業，實地到大模型創新生態社區參訪，喊話要加強政策支援和人才培養，加快建成具有全球影響力的科技創新重鎮。

習近平昨日並訪問位於上海的金磚國家新開發銀行，會見行長羅塞芙。習近平表示，要在國際金融架構改革的討論中放大「全球南方」聲音，維護全球南方正當權益，支持全球南方國家走好現代化道路。

中美貿易戰升高之際，習近平時隔一年半再訪大陸金融中心上海，被認為有因應當前中美貿易戰和科技戰用意。

據新華社報導，習近平昨日上午在中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧和上海市長龔正陪同下，前往位在徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調查。

據了解，「模速空間」是上海市打造的人工智慧大模型專業孵化與加速平台，已入駐企業100餘家。習近平在此透過影片短片了解上海市人工智慧產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。

同時，習近平對上海積極發展人工智慧取得的實效給予肯定。他指，人工智慧技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智慧產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智慧發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

習近平說，中國數據資源豐富，產業體系完備，市場空間龐大，發展人工智慧前景廣闊，要加強政策支援和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。

實際上，AI已被北京當局納入國家現代化關鍵戰略產業，2025年兩會政府工作報告明確提出持續推進「人工智能+」行動，強調將數位技術與製造業、市場優勢結合，推動數位經濟與實體經濟深度融合，AI將進一步成為推動高品質發展、提升社會治理效能的核心引擎。