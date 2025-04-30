陸施壓台並缺席方濟各葬禮 專家：影響新教宗選情

教廷五月七日開始新教宗選舉會議，一位法籍神學家說，據非官方消息，中國大陸要求教廷拒絕台灣參加教宗葬禮，教廷未同意，大陸就以缺席報復；「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」舉動，可能影響新教宗選舉，降低親中路線說服力。

此外，台灣駐比利時代表處兩年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗，比利時晚訊報揭露這是布魯塞爾迫於北京壓力所致。我外交部表示，中國對台國際打壓長期不斷且無所不在，並嚴厲譴責北京，除致力於捍衛自身國際空間外，也籲請國際社會持續以具體行動反制中國。

中央社報導，法國神學家陳立邦在天主教媒體「天亞社」投書，質疑大陸恐非誠心想跟教廷合作，只想把梵蒂岡當附庸。

教宗方濟各葬禮廿六日舉行，包括台灣共有一六○多國派出領袖或特使參加。

陳立邦指出，當全球十四億天主教徒關注方濟各喪禮，有一國的缺席十分引人注目，那就是習近平領導的中國。方濟各多次表達對大陸人民的熱愛，期盼訪中，還重啟停滯的梵中對話，二○一八年達成梵中主教任命協議，儘管遭教會內外嚴厲批評，方濟各對梵中協議潛力與大陸領導階層仍深信不疑。

然而陳立邦感慨，即使方濟各堅持了十二年，努力與大陸建立信任與對話，最後北京還是選擇不派任何特使、主教或代表團參加方濟各葬禮。據非官方消息來源，大陸要求梵蒂岡禁止台灣代表團參加教宗葬禮，當教廷以外交管道拒絕時，中方就決定抵制此活動。

此外，比利時晚訊報發表與國際調查記者同盟及其他歐媒合作的「中國標靶」系列調查，曝光中國在海外對維吾爾族和藏族維權人士騷擾施壓的行動，也提到中國大使館在二○二二年末要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，最終國旗在次年初被撤除。