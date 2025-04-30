連胡會20周年 馬英九呼籲賴總統：快放棄台獨建國幻想

在連胡會舉行廿周年的背景下，前總統馬英九昨日批評民進黨政府毫無處理兩岸關係能力，不會興利只是積弊，呼籲賴清德總統放棄台獨建國幻想，從改善兩岸現有關係著手，維護區域和平穩定。

二○○五年四月廿九日，時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤在北京會晤，創下一九四五年來國共領導人首次會面紀錄。海峽兩岸經貿文化交流協會昨在政大公企中心舉辦「和平之旅廿周年」紀念座談會。

馬英九表示，在九二共識基礎上，從連戰主席的「和平之旅」到兩岸領導人會晤的「馬習會」，見證兩岸關係完全可用和平方式穩健發展的可能性。他表示，賴總統就任快滿一年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」，明顯違反中華民國憲法的兩岸定位跟雙方既有的和平發展共識，加上中共幾次圍台軍演，更顯示民進黨政府毫無處理兩岸關係能力。

馬英九強調，兩岸和平穩定曾經就如呼吸空氣般自然，在其總統八年任內，根本沒有圍台軍演的緊張情勢。他期盼賴總統能以天下蒼生為念，揚棄「既無前景、也無外援、毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想。

國民黨副主席夏立言表示，不久前賴總統宣稱「中國是境外敵對勢力」，這種說法不僅違憲，而且正在變成「自我實現的預言」，讓兩岸關係退回幾十年前的敵對狀態。他強調，只要遵守中華民國憲法和兩岸條例對於兩岸同屬一中、並非國與國關係的定位，「反分裂法中的非和平方式，根本沒有使用的機會」。且兩岸有共同血緣、歷史和文化連結，相信只要在此基礎上以務實的態度持續交流，沒有什麼分歧不能化解。如果連這些淵源都要否定，只會讓兩岸和諧、和解、和平的路愈走愈窄。

國民黨副主席連勝文提到，在最困難的關稅戰時刻，台灣與大陸應保持最基本的友好關係，而不是一天到晚上喊打喊殺。