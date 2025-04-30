習近平訪上海AI基地 促加速創新

大陸國家主席習近平昨日前往上海視察ＡＩ產業，實地到大模型創新生態社區考察。習近平強調，上海承擔建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為指引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新重鎮。

習近平昨日並訪問位於上海的金磚國家新開發銀行，會見行長羅塞芙。習近平表示，要在國際金融架構改革的討論中放大「全球南方」聲音，維護全球南方正當權益，支持全球南方國家走好現代化道路。

中美貿易戰升高之際，習近平時隔一年半再訪大陸金融中心上海，被認為有因應當前中美貿易戰和科技戰用意。

新華社報導，習近平昨日前往徐匯區的「模速空間」大模型創新生態社區考察。模速空間是上海打造的人工智慧大模型專業孵化（育成）和加速平台，已有百餘家企業進駐。習近平透過影片，了解上海人工智慧產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。

勉勵上海當AI生態系示範

習近平指出，人工智慧技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智慧產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智慧發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。他還稱，人工智慧是年輕的事業，也是年輕人的事業。大陸正全面推進強國建設、民族復興偉業，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。

隨後，習近平走進人工智慧產品體驗店，詳細了解產品功能和市場行情，還戴上智慧眼鏡體驗。他表示，大陸數據資源豐富，產業體系完備，市場空間巨大，發展人工智慧前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。

開創金磚第二個金色十年

習近平昨日還訪問金磚國家新開發銀行並會見羅塞芙。習近平提到，「大金磚合作」已邁入高品量發展階段，新開發銀行也要開啟發展第二個「金色十年」，要緊貼全球南方發展需求，助力發展中國家弭合數位鴻溝，加快綠色低碳轉型。

在關稅戰背景下，習近平指出，全球南方群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的重要力量。無論國際形勢如何變化，人類發展進步大方向不會改變。他還稱，中國大陸發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。

羅塞芙表示，在當前世界動盪形勢下，中國政府堅定維護全球南方利益，堅定支持多邊主義，為國際社會樹立了典範。單邊主義、保護主義侵蝕國際法權威，損害產業鏈供應鏈穩定。新開發銀行將堅守初心，積極作為，為促進發展中國家和新興市場國家發展作出貢獻。