港民主派初選案 首批四人刑滿低調出獄

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導

香港民主派初選案中四名被告，在被裁定串謀顛覆國家政權罪成被捕入獄後，二十九日刑滿出獄。四人分別在清晨四時許，由未知單位安排的車輛，由不同監所直接送回家中。

二十九日刑滿出獄的四名初選案被告，包括范國威、毛孟靜、譚文豪及郭家麒，他們都是前香港立法會議員。

二○二○年香港立法會選舉，香港民主派在組織初選，有意在選舉中取得超過半數議席的多數。其後香港政府以疫情為由，押後一年選舉。而次年一月，香港警方出動千名警務人員，上門拘捕多名民主派人士，指他們因參與前一年7月的民主派初選及提出「攬炒十步曲」，涉嫌干犯港區國安法中的「顛覆國家政權罪」。警方最初拘捕五十四人，後來四十七人被控罪，成了轟動一時的「香港民主派初選四十七人案」。再後來經長時期的庭審，其中四十五人罪成入獄。

這起案件中，前立法會議員毛孟靜、譚文豪、郭家麒和范國威四人同日刑滿出獄。但在特殊安排下，四人都在清晨分別出監。其中清晨四時許，多輛私家車駛入赤柱監獄，約一小時後離開，據悉是接載譚文豪及郭家麒出獄。

接近同一時間，囚於石壁監獄的范國威亦被安排坐車離開，有警員拉起橙帶防止傳媒跟車。范國威約六點四十五分，抵達其在將軍澳的家，回應記者時他稱，多謝香港人及傳媒關心，好想念家人，要同親戚、家人團聚。

囚於羅湖懲教所的毛孟靜，乘坐私家車早上約六時半返回她在港島淺水灣道的寓所，私家車掛起窗簾，傳媒未能拍攝她的容貌。毛孟靜的丈夫說，妻子需要休息不方便受訪。但透露毛孟靜稍後會離港到英國探望孫子。

毛孟靜等四人在二○二一年一月，與其他參加初選的民主派人士一起，被香港警察國安處拘捕，同年三月被控串謀顛覆國家政權。他們審前已認罪，一直被羈柙，去年十一月判監四年二個月，是同案被告中刑期最輕。法官判刑時指他們屬初選積極參與者，以七年為量刑起點，但因應他們對法律無知和過往服務社會額外減刑。他們的刑期，從二○二一年被還押起開始計算。

獲釋四人中，毛孟靜、譚文豪和郭家麒曾屬公民黨，范國威則曾屬新民主同盟，這兩個政黨現時都已解散。

二十九日凌晨起，大批傳媒分別在各監所等候，但在特殊安排下，他們都未能接觸和拍攝到四名出獄者。同案的另外四十一人中，前民陣召集人岑子杰，以及前區議員李嘉達、譚凱邦和王百羽，當時判監四年三個月，因毋須就其他案件服刑，也將在一個月後獲釋。

立法會 香港

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