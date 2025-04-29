日代表團赴北京會趙樂際 盼解禁日水產品進口、重啟牛肉進口

在美國祭出關稅戰後，日本自民黨幹事長森山裕近日率跨黨派「日中友好議員聯盟」代表團赴北京訪問。大陸全國人大委員長趙樂際於29日與森山裕在北京人民大會堂會晤。森山裕指，日中間意見相異的點不少要加深理解和信任。同時，冀中方撤銷隨著東京電力福島第一核電站處理水排海而禁止日本產水產品進口的措施，並重啟日本牛肉進口。

據大陸外交部網站消息，趙樂際29日在北京會見森山裕時表示，中方願同日方一道，推動落實兩國領導人會晤重要成果，恪守中日四個政治文件的原則和共識，堅持合作共贏，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。趙樂際並稱，中國全國人大願同日本國會開展多種形式對話交流。歡迎日本各界朋友多到中國參訪。

而在中方新聞稿中，森山裕指出，全面推動日中戰略互惠關係是兩國關係發展大方向。日中友好議員聯盟願同中方共同努力，為促進兩國經貿、人文交流合作，妥善處理分歧，增進相互理解作出努力。

另，據日本共同社報導則指，森山裕在與趙樂際的會談開始之前表示，「日中間意見相異的點不少，有必要加深理解和信任。」同時，森山裕還指出，希望中方撤銷隨著東京電力福島第一核電站處理水排海而禁止日本產水產品進口的措施，並重啟日本產牛肉的進口。此外，還將要求中方租借大熊貓。趙樂際則稱，願推動兩國關係行穩致遠。

此前一日，森山裕一行28日與中共中聯部長劉建超及中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。劉建超稱，當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。單邊主義、保護主義危害各國共同利益。中日作為世界主要經濟體，應堅持開放包容，共同維護全球自由貿易體系。

而楊萬明則指出，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期。希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑑、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展勢頭。