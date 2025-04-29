會見新開發銀行行長 習近平：將堅定維護國際社會共同利益

大陸國家主席習近平29日上午在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見金磚國家新開發銀行（NDB）行長羅賽芙（Dilma Rousseff）。習近平表示，無論國際情勢如何變化，人類發展進步的大方向都不會改變。中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。

據新華社報導，習近平與羅賽芙會面時指出，新開發銀行是首個由新興市場國家和發展中國家創立並主導的多邊開發機構，是「全球南方」聯合自強的創舉，順應了改革和完善全球治理的歷史潮流，成長為國際金融體系中新興力量和全球南方合作的金字招牌。

習近平強調，「大金磚合作」已邁入高質量發展階段，新開發銀行也要開啟高品質發展的第二個「金色十年」。要實踐初心，緊貼「全球南方」發展需求，提供更多高質量、低成本、可持續的基礎設施融資；練好內功，完善管理和運營，實施更多科技金融、綠色金融項目，助力發展中國家彌合數位鴻溝，加快綠色低碳轉型。

習近平提出，要開拓進取，在國際金融架構改革的討論中放大「全球南方」聲音，維護「全球南方」正當權益，支持「全球南方」國家走好道路。中國作為東道國，將一如既往支持新開發銀行營運發展，願同新開發銀行加強專案合作，聚焦綠色、創新、可持續發展，取得更多務實合作成果；願透過新開發銀行與其他成員國分享發展經驗，提供更多國際公共產品。

他並稱，「全球南方」群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、改善全球治理的重要力量。無論國際情勢如何變化，人類發展進步的大方向都不會改變。中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。

羅塞芙則感謝中國長期以來為新開發銀行發展壯大提供強有力支持，並稱「中國為推進全球治理發揮重要作用，一定能夠實現中華民族偉大復興的願景」。

她說，在當今世界動盪情勢下，中國政府堅定維護「全球南方」利益，堅定支持多邊主義，堅定捍衛國際公平正義，推動建構人類命運共同體，為國際社會樹立典範。單邊主義、保護主義侵蝕國際法權威，損害產業鏈供應鏈穩定。新開發銀行將堅守初心，積極作為，為促進發展中國家和新興市場國家發展做出貢獻。

據了解，總部設在上海、2015年7月成立的新開發銀行，以簡化金磚國家間的相互結算與貸款業務，從而減少對美元和歐元的依賴。