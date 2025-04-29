定調關稅戰「國際經貿鬥爭」後 習近平今在上海視察

中共中央總書記習近平上周五在中共中央政治局會議將美國發起的關稅戰定調為「國際經貿鬥爭」後，據新華社報導指，習近平29日來上海視察AI產業時強調，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加速建成具有全球影響力的科技創新。

據新華社報導，29日上午，習近平在中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧和上海市長龔正陪同下，前往位在徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調查。

據了解，「模速空間」是上海市打造的人工智慧大模型專業孵化與加速平台，已入駐企業100餘家。習近平在此透過影片短片了解上海市人工智慧產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。

同時，習近平對上海積極發展人工智慧取得的實效給予肯定。他指，人工智慧技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智慧產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智慧發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

習近平說，人工智慧是年輕的事業，也是年輕人的事業。北京正在全面推動強國建設、民族復興偉業，正是年輕一代展現才華、大顯身手的好時刻。「實現中華民族的偉大夢想，寄望年輕人。大家要懷愛國之心、立報國之志、增強國之能，把個人奮鬥同國家前途命運緊緊聯繫在一起，跑好歷史的接力棒，在推進中國式現代化的寬廣舞台上綻放絢麗的青春光彩。」

隨後，習近平走進人工智慧產品體驗店表示，中國資料資源豐富，產業體系完備，市場空間龐大，發展人工智慧前景廣闊，要加強政策支援和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。

此前一日，路透引述二名消息人士報導，大陸國家主席習近平本周將前往大陸金融中心上海視察，此行可能為中美貿易戰進行部署，引發關注。有分析認為，習近平可能會藉由此行強調大陸科技方面的成就，並鼓勵更多海外融資，或是關注關稅對製造業和就業的衝擊。這將是習近平自2023年11月後再度赴上海考察。