指賴宣稱「境外敵對勢力」 夏立言：正在變成自我實現的預言

連胡會20周年紀念活動29日下午在台北登場，主辦方海貿會會長、國民黨副主席夏立言表示，政府搬出國籍法而非兩岸條例剝奪陸配參政權，可見當前兩岸之間的緊張敵對，讓政府可以藉此渲染敵意氛圍而不依法行事，已經危及到台灣民主化的成果。夏立言還強調賴總統宣稱「中國是境外敵對勢力」，正在變成「自我實現的預言」，讓兩岸關係退回幾十年前的敵對狀態。

海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29下午在政大公企中心舉辦和平之旅20周年座談會，紀念2005年時任國民黨主席連戰與時任共產黨總書記胡錦濤的歷史性會晤，除了前總統馬英九外，還有連勝文、蘇起、林永樂、尹啟銘、張榮恭等政治人物出席。甫接任海貿會會長的夏立言指出，看到現場滿座盛況，除了這個議題的重要性及與會嘉賓的魅力之外，也是因為過去連胡會所創造兩岸和平發展的空間，已經被大幅壓縮，台灣民主和經濟的前景正面臨危機。

他表示，首先，1986年經國先生（蔣經國總統）開放老兵回鄉探親，隨後於1987年解除戒嚴，李登輝總統最終在1991年終止「動員戡亂」，在1992年和大陸達成「九二共識」，取得「辜汪會談」的歷史成就，並確立了兩岸對等協商、和平解決分歧的長期路線。然而，不久前賴總統卻宣稱「中國是境外敵對勢力」，這種說法不僅違憲，而且正在變成「自我實現的預言」，讓兩岸關係退回幾十年前的敵對狀態。

夏立言提到，台灣實施的是民主憲政，大家都是中華民國國民，都受中華民國憲法的保障。可是史雪燕議員被取消當選資格的案例中，內政部捨兩岸條例不遵，反而引用國籍法做出溯及既往的行政處分，這等於違憲違法、變相剝奪陸配的參政權，是對自己國民的公然歧視。可見當前兩岸之間的緊張敵對，已經讓政府藉此渲染敵意氛圍而不依法行事，已經危及到台灣民主化的成績。

針對近期執政黨還提出「脫中入北」，夏立言說這是偏離現實的政治主張，無視兩岸經貿連結對於台灣基層民生福祉的重要性，以及應對當前世界經濟不確性時要發揮的關鍵的避險作用。

他強調，歷史經驗顯示，只要遵守中華民國憲法和兩岸條例對於兩岸同屬一中、並非國與國關係的定位，「反分裂法中的非和平方式，根本沒有使用的機會」。兩岸只要有政治互信就能溝通對話，根本不會有衝突、敵對或甚至是發生戰爭的可能。他並指出，兩岸有共同的血緣、歷史和文化連結，相信只要在此基礎上，以務實的態度持續交流，沒有什麼分歧是不能化解的。而「如果連這些淵源都要否定，只會讓兩岸和諧、和解、和平的路越走越窄」。

夏立言並說，兩岸越緊張，就越要推動交流。經貿合作是兩岸關係的壓艙石、中華文化是兩岸人民情感的黏著劑，透過兩岸民間經貿文化交流，維繫台海和平於不墜，這是海貿會一直以來努力的方向。希望未來自己卸下中國國民黨副主席和海貿會會長的職務時，留給下一代的，「是一個更加和平、民主和普惠的兩岸關係」。