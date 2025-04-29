快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

美中關稅戰延燒 陸商品湧入其他國家？陸駐印大使：不會擾亂經濟

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美中關稅戰燒不停，中國大陸駐印度大使徐飛洪近日投書印度媒體《印度快報》（Indian Express Group）指稱，中美之間的貿易戰不會導致中國企業將商品傾銷到其他國家，以試圖緩解其他國家對中國廉價商品湧入的擔憂。

這篇題為「挺身反對華盛頓的霸凌」的署名文章於29日刊出。徐飛洪在文中指，中國正實施擴大內需戰略和促進消費專項行動，將釋放巨大的消費潛力，「我們歡迎更多高質量印度商品進入中國市場」。他稱，中國嚴格遵守世界貿易組織補貼紀律和市場規則，不會從事市場傾銷和惡性競爭，也不會擾亂他國產業和經濟發展

徐飛洪批，美國以「互惠與公平」之名濫用關稅，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體系，並擾亂全球經濟秩序。美國關稅霸凌行為，實質是單邊主義、保護主義與經濟霸凌，目的在剝奪廣大發展中國家的發展與進步權利，讓這些國家永遠停在全球供應鏈底端，從事勞動密集型、低附加值產業，淪為發達經濟體的廉價勞動力。

徐飛洪還寫道，某些國家不願與美國正面對抗，選擇讓步以求取苟安，期望換取「特殊待遇」，但「事實證明，單方面讓步就如『與虎謀皮』，只會助長美國得寸進尺」。如果世界繼續容忍美國濫用關稅的行為，最終只會讓全球經濟再次陷入大蕭條，甚至倒退回「弱肉強食」的叢林法則時代。

徐飛洪接著稱，放眼人類數千年文明史，美國兩百多年的歷史只是一瞬間。同時，國際經濟秩序不是美國的「獨角戲」。區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、數位經濟夥伴關係協定（DEPA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域貿易協定，這些都在沒有美國參與的情況下，成為合作的重要標竿。

徐飛洪強調，中印擁有共同的發展與振興目標。兩國同為人口超過十億的大國，市場互補將產生「1+1=11」的倍增效應。中方歡迎更多優質的印度產品進入中國市場。「中國一貫遵守WTO的補貼紀律和市場規則，不搞市場傾銷，不搞惡性競爭，更不會破壞其他國家的產業和經濟發展。」

徐飛洪說，關稅與貿易戰再次將世界推到十字路口。在這關鍵歷史時刻，中印應共同堅守多邊主義，維護以規則為基礎的國際秩序，以及全球南方國家的發展權益，為動盪的世界注入亟需的穩定力量。

另，新加坡《聯合早報》指，美國本月初對中國加徵對等關稅後，外界擔憂中國企業會把無法出口至美國的商品傾銷至其他市場，從而削弱其他國家出口商品的競爭力。印度上周已對部分鋼鐵進口徵收12%的臨時關稅，以遏制主要來自中國的廉價鋼材激增。

關稅戰引發市場傾銷疑慮，中國大陸駐印大使徐飛洪近日投書印媒表示，「中國不會向其他市場傾銷商品」。圖／截自印度快報網站
關稅戰引發市場傾銷疑慮，中國大陸駐印大使徐飛洪近日投書印媒表示，「中國不會向其他市場傾銷商品」。圖／截自印度快報網站

印度 經濟發展 美國 關稅

延伸閱讀

學者：關稅戰震盪 台美國安三角改以經貿為重

美國對等關稅暫緩 南投廠商湧入急單加倍出貨

日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

台美對中國製產品定義不同 卓榮泰：透過談判拉齊改進

相關新聞

「以蒼生為念」連胡會20年 馬英九籲賴放棄台獨幻想改善兩岸關係

在連胡會舉行20周年的背景下，前總統馬英九29日針對兩岸局勢與兩岸關係表示，賴總統就職已將近一年，不但沒有提出任何改善兩...

美中關係惡化…陸留學生「暑假回不回國」掀議論 這一地趁機吸納學生

美中關係惡化，大陸留學生在美國面臨罰款、拘留、驅逐出境等風險。在此之下，香港正取而代之成為這些留學生高等教育新目的地。香...

指賴宣稱「境外敵對勢力」 夏立言：正在變成自我實現的預言

連胡會20周年紀念活動29日下午在台北登場，主辦方海貿會會長、國民黨副主席夏立言表示，政府搬出國籍法而非兩岸條例剝奪陸配...

連胡會20周年！馬英九呼籲賴清德莫搞台獨 連勝文喊賴「謊言先生」

今年為國民黨前主席連戰與中國前國家主席胡錦濤會談20周年，前總統馬英九、國民黨副主席夏立言、連勝文下午參加「和平之旅二十...

美中關稅戰延燒 陸商品湧入其他國家？陸駐印大使：不會擾亂經濟

美中關稅戰燒不停，中國大陸駐印度大使徐飛洪近日投書印度媒體《印度快報》（Indian Express Group）指稱，...

美關稅戰步步進逼 陸外交部發中英雙語短片：中國不跪！

川普關稅戰步步進逼，中國大陸也毫不退讓。大陸外交部29日一早發布一則中英雙語影片，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。