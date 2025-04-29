美中關稅戰延燒 陸商品湧入其他國家？陸駐印大使：不會擾亂經濟

美中關稅戰燒不停，中國大陸駐印度大使徐飛洪近日投書印度媒體《印度快報》（Indian Express Group）指稱，中美之間的貿易戰不會導致中國企業將商品傾銷到其他國家，以試圖緩解其他國家對中國廉價商品湧入的擔憂。

這篇題為「挺身反對華盛頓的霸凌」的署名文章於29日刊出。徐飛洪在文中指，中國正實施擴大內需戰略和促進消費專項行動，將釋放巨大的消費潛力，「我們歡迎更多高質量印度商品進入中國市場」。他稱，中國嚴格遵守世界貿易組織補貼紀律和市場規則，不會從事市場傾銷和惡性競爭，也不會擾亂他國產業和經濟發展。

徐飛洪批，美國以「互惠與公平」之名濫用關稅，嚴重違反世貿組織（WTO）規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體系，並擾亂全球經濟秩序。美國關稅霸凌行為，實質是單邊主義、保護主義與經濟霸凌，目的在剝奪廣大發展中國家的發展與進步權利，讓這些國家永遠停在全球供應鏈底端，從事勞動密集型、低附加值產業，淪為發達經濟體的廉價勞動力。

徐飛洪還寫道，某些國家不願與美國正面對抗，選擇讓步以求取苟安，期望換取「特殊待遇」，但「事實證明，單方面讓步就如『與虎謀皮』，只會助長美國得寸進尺」。如果世界繼續容忍美國濫用關稅的行為，最終只會讓全球經濟再次陷入大蕭條，甚至倒退回「弱肉強食」的叢林法則時代。

徐飛洪接著稱，放眼人類數千年文明史，美國兩百多年的歷史只是一瞬間。同時，國際經濟秩序不是美國的「獨角戲」。區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、數位經濟夥伴關係協定（DEPA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域貿易協定，這些都在沒有美國參與的情況下，成為合作的重要標竿。

徐飛洪強調，中印擁有共同的發展與振興目標。兩國同為人口超過十億的大國，市場互補將產生「1+1=11」的倍增效應。中方歡迎更多優質的印度產品進入中國市場。「中國一貫遵守WTO的補貼紀律和市場規則，不搞市場傾銷，不搞惡性競爭，更不會破壞其他國家的產業和經濟發展。」

徐飛洪說，關稅與貿易戰再次將世界推到十字路口。在這關鍵歷史時刻，中印應共同堅守多邊主義，維護以規則為基礎的國際秩序，以及全球南方國家的發展權益，為動盪的世界注入亟需的穩定力量。