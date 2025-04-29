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美中關係惡化…陸留學生「暑假回不回國」掀議論 這一地趁機吸納學生

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸留美學生占留學生總數四分之一，數目相當龐大。美國政府和國會對大陸留學生都將加嚴審查，恐影響未來留美之路。圖為在北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。美聯社
大陸留美學生占留學生總數四分之一，數目相當龐大。美國政府和國會對大陸留學生都將加嚴審查，恐影響未來留美之路。圖為在北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。美聯社

美中關係惡化，大陸留學生美國面臨罰款、拘留、驅逐出境等風險。在此之下，香港正取而代之成為這些留學生高等教育新目的地。香港教育局局長蔡若蓮近日透露，受美國限制國際學生簽證影響，大陸及海外學生赴港升學需求顯著增長。

據《財經》雜誌，隨著美中關稅戰持續，兩國關係日益緊張，大陸學生赴美留學人數逐漸下降。但因基數較大，目前相關在美留學生人數仍較多。但值得注意的是，部分未能取得學位的留學生，離美後決定轉學至香港繼續學業。

蔡若蓮26日在談及留學生教育政策時指出，隨著美國收緊學生簽證，香港學生去美國留學的數字有下降趨勢，而大陸學生申請赴港的數字則在增加。「香港的大學會考慮在美國因學生簽證而續期受影響的學生，歡迎他們來到香港繼續學業」。

蔡若蓮指，「有海外學生家長安排子女轉到香港留學」，「香港高校則憑藉國際化、多元化的教學環境，以及兩文三語的優勢，吸引眾多海外學生」。自八大院校非本地生限額放寬至40%後，相關招生數量大幅上升。同時，香港多家大學暫時沒有出現因政治議題影響學術交流的個案。香港、大陸及海外的教職員數量，則維持433左右的比例，「在未來10年均不會有太大轉變」。

基於此，《財經》提到，依香港大學教育資助委員會（教資會）提交給香港立法會特別財委會的文件顯示，2024/25學年，教資會資助課程的非本地生人數為2萬6,631人，較2023/24學年的2萬3,098人增加3,533人，增幅超過一成半。其中，大多數學生來自大陸。

此外，香港大學相關數據顯示，在2023/2024學年，該校有1萬6,794名新生入學，包括大學生4,638人，修課式研究生1萬1,067人，以及研究式研究生1,089人。在這些入學新生中，非香港本地生占60.7%。同樣，在該校非本地生中，陸生數量最多，在所有非本地生中占84.3%。

另，界面新聞提到，還有三星期就能畢業的陸生小雨，近期收到學校的信件稱在例行篩查時，發現其「F-1學生簽證」因為「othercrimina（l 其他—犯罪）」被終止了。

不僅如此，星島頭條近日指，在小紅書上，「今年暑假回不回國」已成為在美留學生討論的熱門議題，在其中跟相關發文底下的投票中，41%網友投了「不回」或「觀望中」，並且有幾位自稱光學、生物等「敏感專業」的學生留言說，為避免再來美時被海關盤問甚至取消簽證，自己訂完機票又取消，決定「還是不回比較穩妥」。

美中關稅戰陰霾籠罩，在此下，香港正取而代之成為這些留學生高等教育新目的地。香港教育局局長蔡若蓮近日透露，受美國限制國際學生簽證影響，大陸及海外學生赴港升學需求顯著增長。美聯社
美中關稅戰陰霾籠罩，在此下，香港正取而代之成為這些留學生高等教育新目的地。香港教育局局長蔡若蓮近日透露，受美國限制國際學生簽證影響，大陸及海外學生赴港升學需求顯著增長。美聯社

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