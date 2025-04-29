「以蒼生為念」連胡會20年 馬英九籲賴放棄台獨幻想改善兩岸關係

在連胡會舉行20周年的背景下，前總統馬英九29日針對兩岸局勢與兩岸關係表示，賴總統就職已將近一年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位跟雙方既有的和平發展共識。他也批評民進黨政府毫無處理兩岸關係能力，「不會興利只是積弊」，呼籲賴總統放棄台獨建國幻想，「從改善兩岸現有關係著手，維護區域和平穩定」。

在2005年4月29日，時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤在北京會晤，創下1945來國共領導人首次的破冰會面紀錄，而今年適逢連胡會20周年，由海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的「和平之旅二十周年」的回顧與前瞻紀念座談會，29日下午於政大公企中心登場。現場出席的各界人士，包含前總統馬英九、前國安會秘書長蘇起、前經濟部長尹啟銘、國民黨副主席夏立言、國民黨副主席連勝文、三三會理事長林柏豐、前國民黨副秘書長張榮恭等。

受邀致詞的馬英九表示，2005年時任中國國民黨主席連戰先生率團訪問中國大陸，是國共兩黨領導人自1945年之後的首次會晤，更是1949年兩岸分治後，第一次高層接觸的「破冰之旅」，也是「和平之旅」。當時連戰與大陸領導人胡錦濤達成了五點共識，發布了「兩岸和平發展共同願景」，開啟兩岸間的和平對話，並促進兩岸人民交流，在這樣的重要基礎之上，2008年他當選總統後，遵循兩岸和平發展的路線，推動各項合作與交流。

馬英九指出，在雙邊合作方面，兩岸簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，同時兩岸當局和各部會都與對方的對口單位建立連繫管道，定期溝通協調 。在兩岸交流上，他開放了兩岸三通─通郵、通商、通航，也開放「通學」，即陸生來台就讀大學。

馬英九強調，在「九二共識」的基礎上，從連戰主席的「和平之旅」到兩岸領導人會晤的「馬習會」，見證了兩岸關係完全可以用和平方式穩健發展的可能性，不需要訴諸戰爭。兩年前，2023年他於卸任後首次到訪大陸，回到湖南湘潭的老家祭祖，去年，他與習近平先生再度會面，這說明兩岸確實可以用和平方式解決爭端。

他表示，讓人遺憾的是，在蔡英文前總統任內，兩岸關係開始邁入低迷狀態，再加上新冠肺炎疫情因素，長達三年多的時間，兩岸交流幾乎中斷，包括武漢「小明」返台等兩岸事件，蔡英文政府處置不當，造成兩岸人民敵意上升，情勢緊張加劇。

馬英九指出，現任的賴清德總統就任至今快滿一年了，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」，明顯違反中華民國憲法的兩岸定位跟雙方既有的和平發展共識，將兩岸關係推入谷底，加上中共幾次圍台軍演，兩岸現狀已被打破，更顯示民進黨政府毫無處理兩岸關係能力，「不會興利只是積弊」。