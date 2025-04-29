快訊

連3周上升…新冠疫情高峰估「最快下月來襲」 輕重症、死亡均寫今年新高

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

川普發文指控海上垃圾來自中國 陸媒：假照片！

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
川普發的第一張海上垃圾照片，被陸媒指正是2017年在印尼四王群島附近拍的。（@realDonaldTrump）
川普發的第一張海上垃圾照片，被陸媒指正是2017年在印尼四王群島附近拍的。（@realDonaldTrump）

美國總統川普日前稱已跟習近平通了電話，還說美中已就關稅問題展開協商，但接連遭到大陸外交部打臉否認。川普上周還在社交網站上發了海上大量垃圾照，稱是來自中國的。大陸媒體查證後認為是張冠李戴、有的還是P過的假照片，直指美國應道歉。

川普4月21日在其真實社交網站上發了三張大量垃圾漂浮在海上的照片，他還配了一句話：太平洋上的中國禮物（A Gift from China in the Pacific Ocean）。意思是這些海上垃圾都來自中國。

具大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」28日發文稱，美國總統親自下場，海外社交媒體上，很多人轉發，將矛頭對準中國。所幸有大陸媒體經過幾日來扎實的查證，戳破了川普謊言。這三張圖片根本不是最近的照片，有的是陳年老圖片，有的還是P過的假照片。

文章稱，這是個大烏龍，美國應該向中國道歉。而且是公開、認真、鄭重道歉。這不僅僅是川普口口聲聲最痛恨的假新聞，而且完全是無中生有栽贓陷害醜化妖魔化中國。

文章稱，第一張照片，出自自然攝影師伊桑．丹尼爾斯之手，是他2017年7月上傳的照片，拍攝在印尼四王群島附近。四王群島在印尼東邊，比菲律賓更東更南，與中國還隔了很多很多個島嶼。這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第二張，是水下攝影師卡洛琳．鮑爾2017年在「臉書」發布的，當時就引發媒體廣泛關注。根據鮑爾的描述，圖片拍攝於宏都拉斯北部羅阿坦島附近。法新社當時還採訪了宏都拉斯的官員，後者認為這些垃圾來自鄰國瓜地馬拉，垃圾太多，形成了海上浮島。不管是宏都拉斯還是瓜地馬拉，都是在大西洋，在加勒比海，離美國比較近。這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第三張更離奇了，按照媒體的分析，川普用的還是一張P圖。圖片的左邊部分，是美聯社照片。應該是加州組裝的海上浮動圍欄，用於攔截和收集海上垃圾。圖片的右邊部分，也是上面提到的鮑爾的另一張垃圾照片，當時不少媒體都發表過。兩張照片疊加在一起，圍欄擋住密密麻麻的海上垃圾，顯得更是怵目驚心。既然是P圖，怎麼可能來自中國？

文章稱，考慮到川普日理萬機，這些圖片應該不是他親自搜集，應是有人給他整理供稿。整理的人，不是缺乏基本的新聞素養，就想著黑中國；或者，他就是想給川普挖坑，讓他被中國和全世界嘲笑。

很難想像，如果是中國的政府高級官員，也找幾張舊圖或P圖，然後，無中生有指責美國。那就是外交事故了。

文章稱，CNN專門有個明查欄目，美國領導人演講一結束，該欄目馬上就公布：這裡面有多少句話，是不真實的，真相是Blablablabla。真是讓人哭笑不得。

雖然謊言重複千遍還是謊言，但網路社會，造謠張張嘴，闢謠跑斷腿，不能忽視謠言的危害性。

文章指，最近美國官員不停暗示甚至明示，美國正在和中國接觸，每天都在談判，而且關稅即將達成協議。中國人一臉懵，逼得中國外交部、商務部、駐美使館一而再再而三澄清：沒有聯繫，沒有聯繫，沒有聯繫，自然沒有談判，更不可能達成協議……反正，美國人很急，中國人很淡定。但真相只有一個，到底發生了什麼？很大一種可能，美國領導人是不是接到了哪個園區的詐騙電話呢？

川普發的第三張海上垃圾照片，被陸媒指正是合成P圖。（@realDonaldTrump）
川普發的第三張海上垃圾照片，被陸媒指正是合成P圖。（@realDonaldTrump）
美國總統川普4月21日在社交網站發了三張海上垃圾，指稱來自中國。（@realDonaldTrump）
美國總統川普4月21日在社交網站發了三張海上垃圾，指稱來自中國。（@realDonaldTrump）
川普發的第三張海上垃圾照片，被陸媒指正是合成P圖。（牛彈琴）
川普發的第三張海上垃圾照片，被陸媒指正是合成P圖。（牛彈琴）
川普發的第二張海上垃圾照片，被陸媒指正是2017年在大西洋宏都拉斯周遭海域。（@realDonaldTrump）
川普發的第二張海上垃圾照片，被陸媒指正是2017年在大西洋宏都拉斯周遭海域。（@realDonaldTrump）

川普 美國

延伸閱讀

獲川普任命聯邦檢察官 馬丁控維基百科操縱訊息

國際特赦組織：川普重返白宮 攻擊人權趨勢加劇

川普重返白宮滿百日！日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

相關新聞

美關稅戰步步進逼 陸外交部發中英雙語短片：中國不跪！

川普關稅戰步步進逼，中國大陸也毫不退讓。大陸外交部29日一早發布一則中英雙語影片，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入...

王毅金磚外長會痛批美國 稱妥協只會讓霸凌者得寸進尺

大陸外長王毅當地時間28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公...

中國離境退稅推「一單一包」深圳首落地 類似日本模式

中國拚經濟除了擴大內需，也積極促進入境消費。商務部、財政部等六部門發文進一步優化離境退稅政策擴大入境消費，明確指出「鼓勵...

蛇年蛇月蛇日蛇時 今年首次「4個巳」就在30日

今年為乙巳蛇年，4月30日9至11時，將迎來本年度首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」，蛇月、蛇日、蛇時…其實就是巳月、巳日、巳時。...

中印關係改善 北京同意印度香客今夏赴西藏朝聖

在經歷長達五年的中斷後，中國外交部昨天宣布，今年夏天將重新恢復印度香客前往西藏聖地朝拜。此舉被視為中印兩國關係改善的最新...

介選加國？ 北京批前香港藝人出身的候選人遭「出征」

紐約時報27日報導，加拿大官員在28日聯邦大選的前幾天透露，與中國政府有聯繫的中文網站在網路對保守黨議員候選人、前香港藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。