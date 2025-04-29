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陸駐英大使喊話：冀在重大原則上選擇站在多邊主義一邊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸駐英國大使鄭澤光近日指，過去幾天，美方一直在對外釋放自相矛盾的混亂訊號。一方面繼續搞極限施壓，另一方面表示將大幅降低對華關稅。目前中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商談判。（圖／取自中國駐英使館網站）
中國大陸駐英國大使鄭澤光近日指，過去幾天，美方一直在對外釋放自相矛盾的混亂訊號。一方面繼續搞極限施壓，另一方面表示將大幅降低對華關稅。目前中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商談判。（圖／取自中國駐英使館網站）

中國大陸駐英國大使鄭澤光近日指，過去幾天，美方一直在對外釋放自相矛盾的混亂訊號。一方面繼續搞極限施壓，另一方面表示將大幅降低對華關稅。目前中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商談判。關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，也不怕打。綏靖妥協只會助長霸凌者的囂張氣焰，堅決反對才能讓霸凌者改弦更張。冀英方站在多邊主義和國際合作的一邊。

鄭澤光27日在香港英文媒體《南華早報》發表題為「面對貿易霸凌，綏靖絕非選項」文章表示，美國宣布對所有貿易夥伴加徵「對等關稅」後，立即引發全球市場震盪，數兆美元市值蒸發。此舉嚴重衝擊世界經濟，破壞多邊貿易體制，嚴重影響各國推動經濟成長、降低生活成本、創造就業機會的努力，進一步加劇各國特別是「全球南方」國家發展前景的不確定性。

鄭澤光指出，美國始終是全球貿易的最大受益者，全球化為美跨國企業帶來豐厚利潤，為美消費者提供大量低價商品，支撐美元的國際地位。以中美貿易為例，儘管中國在貨物貿易中對美國存在順差，但美國在對華服務貿易中保持顯著順差。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的銷售額這三項因素，中美在雙邊經貿往來中獲益大致平衡。美方揮舞關稅大棒，實質上是遵循霸道霸凌邏輯，妄圖讓全世界為「美國例外論」埋單。

鄭澤光說，面對這種赤裸裸的經濟脅迫行徑，中方果斷採取反制措施，不僅是為維護自身正當權益，更是為了捍衛多邊貿易體制和國際公平正義。「過去幾天，美方一直在對外釋放自相矛盾的混亂訊號。一方面繼續搞極限施壓，另一方面表示將大幅降低對華關稅。各種花招只不過是為了降低自身損失，影響資本市場。」

鄭澤光強調，中方立場是一貫的。關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。「目前中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商談判。」若美方真的想透過對話談判解決問題，就應該立即停止一切威脅訛詐。對話談判必須建立在平等、尊重和互惠基礎上。

另，鄭澤光稱，4月24日，國家發展改革委等三部門共同發布「市場准入負面清單（2025年版）」，清單事項由2022年版的117項縮減至106項。中國將進一步擴大市場准入，增加對外資企業服務保障。中國擁有穩定且可預期的政策環境，14億多人口的超大規模市場，全球最完整的工業體系。「現在是投資中國的最好時機！」

鄭澤光最後喊話，在此關鍵時刻，國際社會應該團結起來，共同抵制單邊主義和貿易霸凌。否則，受到影響的不僅是各國經濟，還有整個全球貿易體系。綏靖妥協只會助長霸凌者的囂張氣焰。唯有堅決反對，才能使霸凌者改弦更張。英國長期倡導自由開放貿易，希望英方在這一重大原則問題上選擇站在歷史正確的一邊，站在多邊主義和國際合作的一邊。

中國大陸駐英國大使鄭澤光近日在香港英文媒體《南華早報》刊文指，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，也不怕打。綏靖妥協只會助長霸凌者的囂張氣焰，堅決反對才能讓霸凌者改弦更張。冀英方站在多邊主義和國際合作的一邊。（圖／截自南華早報網站）
中國大陸駐英國大使鄭澤光近日在香港英文媒體《南華早報》刊文指，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，也不怕打。綏靖妥協只會助長霸凌者的囂張氣焰，堅決反對才能讓霸凌者改弦更張。冀英方站在多邊主義和國際合作的一邊。（圖／截自南華早報網站）

美國 霸凌

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