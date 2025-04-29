關稅戰陰影籠罩 中國宣布5月辦貿促峰會加強合作

在美中關稅戰的壓力之下，中國宣布將在5月22日於北京舉行全球貿易投資促進峰會，藉此開拓市場、穩定供應鏈。官方稱當前世界要合作而非對抗，並表示即使減少美國飼料和油料進口，也不會影響中國糧食與能源供應。

據星島日報、中新社報導，中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）宣布今年的「全球貿易投資促進峰會」，將於5月22日在北京釣魚台國賓館舉行，主題為「擁抱數智時代，攜手共同發展」，並聲稱在世界要公道而非霸道，要開放而非封閉，要合作而非對抗的今天，召開這場峰會可謂「正逢其時，恰逢其勢」。

中國貿促會新聞發言人趙萍稱，目前國際社會面臨單邊主義、保護主義、霸凌霸權的衝擊，嚴重影響全球經濟秩序和多邊貿易體制，各國工商界迫切希望加強交流對話，攜手應對挑戰。

針對今年的峰會，趙萍說全體會議的議題為「數智賦能，共建更加安全穩定開放合作的全球產業鏈供應鏈」，論壇將圍繞「數智驅動，營造開放公平的創新生態」、「數智時代的全球貿易投資合作」等議題探討。此外，還將發布「2025年全球貿易投資促進峰會北京倡議」。

自從美國宣布對等關稅以來，中國除了持續針對出口貿易政策進行調整與拓產新興貿易市場外，對美國也持續採取強硬態度，向美國商品加徵125%關稅反擊。

報導提到，中國國務院新聞辦公室28日邀請多個部會商討、說明穩就業、穩經濟政策。

國家發改委副主任趙辰昕在會中提到，將根據情勢變化及時發布增量儲備政策，同時強調中國內外市場供應充足，價格總體穩定，中國即使不採購美國的飼料，對中國糧食應沒有影響；同時，去年中國進口美國原油、天然氣、煤炭總量少，企業減少甚至停止進口美國能源，對中國國內能源供應沒有影響。