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日本自民黨幹事長森山裕訪陸 表達盼再租借大貓熊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本自民黨幹事長森山裕28日向大陸表達希望能再租借大貓熊。圖為大貓熊「香香」2024年6月在中國大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地吃竹筍的畫面，香香2017年6月12日在日本上野動物園出生，已於2023年2月21日回到中國。（新華社）
日本自民黨幹事長森山裕28日向大陸表達希望能再租借大貓熊。圖為大貓熊「香香」2024年6月在中國大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地吃竹筍的畫面，香香2017年6月12日在日本上野動物園出生，已於2023年2月21日回到中國。（新華社）

日本自民黨幹事長森山裕27日至29日率跨黨派議員代表團訪問中國大陸，據日本共同社報導，森山裕一行28日與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談時，提出想要租借大貓熊。他表示，目前在和歌山縣的四頭貓熊確定將於6月底前後返回中國，許多日本民眾感到不捨。

共同社指出，在會談中，森山提及東京上野動物園飼養的兩頭貓熊也將於2026年2月迎來租借期滿，他向楊萬明表示：「日本有許多貓熊迷。對離別感到非常難過，所以希望再向中方租借。」

森山在會談開始時則強調，「在兩國國民感情稱不上良好的情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解是不可或缺的。」報導指出，森山還就議聯所屬的年輕國會議員年內訪問中國大陸詢問了中方意向。

根據中國人民對外友好協會發布的新聞稿，楊萬明28日在會見森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團一行時，對日中議聯積極致力於中日兩國關係改善發展表示讚賞。

楊萬明說，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期，希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑒、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展勢頭。

楊萬明表示，中國人民對外友好協會願與日中議聯一道，落實好兩國領導人重要共識，進一步加強交流往來，深化務實合作，擴大交流對話，增進相互理解，改善民意基礎，推動中日戰略互惠關係沿著正確方向發展。

中國人民對外友好協會會長楊萬明（右）28日會見日本自民黨幹事長森山裕所率領的日中友好議員聯盟代表團一行。（圖／取自中國人民對外友好協會官網）
中國人民對外友好協會會長楊萬明（右）28日會見日本自民黨幹事長森山裕所率領的日中友好議員聯盟代表團一行。（圖／取自中國人民對外友好協會官網）

日本 貓熊 關係

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