日本自民黨幹事長森山裕訪陸 表達盼再租借大貓熊

日本自民黨幹事長森山裕27日至29日率跨黨派議員代表團訪問中國大陸，據日本共同社報導，森山裕一行28日與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談時，提出想要租借大貓熊。他表示，目前在和歌山縣的四頭貓熊確定將於6月底前後返回中國，許多日本民眾感到不捨。

共同社指出，在會談中，森山提及東京上野動物園飼養的兩頭貓熊也將於2026年2月迎來租借期滿，他向楊萬明表示：「日本有許多貓熊迷。對離別感到非常難過，所以希望再向中方租借。」

森山在會談開始時則強調，「在兩國國民感情稱不上良好的情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解是不可或缺的。」報導指出，森山還就議聯所屬的年輕國會議員年內訪問中國大陸詢問了中方意向。

根據中國人民對外友好協會發布的新聞稿，楊萬明28日在會見森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團一行時，對日中議聯積極致力於中日兩國關係改善發展表示讚賞。

楊萬明說，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期，希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑒、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展勢頭。