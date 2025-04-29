快訊

NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

為何拒收波音新機？大陸商務部這麼說

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外媒指出，傳因關稅戰，大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機。大陸商務部29日對此回應稱，美方揮舞關稅大棒嚴重擾亂國際航空運輸市場，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害，冀美方能傾聽企業的呼聲。圖為一架波音737 MAX 8停放在波音機場，這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）
外媒指出，傳因關稅戰，大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機。大陸商務部29日對此回應稱，美方揮舞關稅大棒嚴重擾亂國際航空運輸市場，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害，冀美方能傾聽企業的呼聲。圖為一架波音737 MAX 8停放在波音機場，這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）

美國月初向大陸祭出對等關稅，外媒指出大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機。時隔多日，大陸商務部29日對此回應稱，美方揮舞關稅大棒嚴重擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害，冀美方能傾聽企業的呼聲。

大陸商務部網站29日發出「商務部新聞發言人就波音公司飛回擬交付飛機答記者問」的新聞稿指出，有記者問及，近日，波音公司飛回3架擬交付中國航空公司的波音737Max飛機，表示中方已停止接收波音客機。

大陸商務部發言人表示，中方注意到有關報導。中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力地推動兩國貿易和人員往來。「美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。」

該發言人續稱，中方願持續支持兩國企業進行正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。

此前，第一財經報導指，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有二架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

同時，路透指出，歐特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，大陸已停止接收新飛機。波音原計畫今年向大陸客戶交付約50架飛機。但歐特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

不過，歐特柏格亦表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。「假如中國各航空公司拒絕接收原本下單採購的客機，波音將會替那批飛機另找買家，未來停止再替中方生產飛機。」

據了解，來自大陸航空公司的訂單，占波音商用機總訂單量約10%，歐特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

波音 美國 航空公司

延伸閱讀

中國拒收波音、自製客機零件從美進口！他笑「兩敗俱傷」：川普又要叫了

年輕奶爸搭飛機發小禮物！他看了紙條感動喊：懂做人

美中進入巷戰 謝金河：很可能給波音帶來空前機遇

日本飛台班機故障「54人不敢搭」 國泰航空出面說明

相關新聞

美關稅戰步步進逼 陸外交部發中英雙語短片：中國不跪！

川普關稅戰步步進逼，中國大陸也毫不退讓。大陸外交部29日一早發布一則中英雙語影片，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入...

王毅金磚外長會痛批美國 稱妥協只會讓霸凌者得寸進尺

大陸外長王毅當地時間28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公...

部署貿易戰 習近平傳將視察上海

在中共政治局會議將美國發起的關稅戰定調為「國際經貿鬥爭」後，路透昨引述二名消息人士報導，大陸國家主席習近平本周將前往大陸...

為何拒收波音新機？大陸商務部這麼說

美國月初向大陸祭出對等關稅，外媒指出大陸航空公司暫停接收美國製造的波音客機。時隔多日，大陸商務部29日對此回應稱，美方揮...

日跨黨派代表團訪京 劉建超：中日應倡導合作 共應挑戰

美國總統川普向全球祭出關稅戰之際，日本自民黨幹事長森山裕近日率領跨黨派「日中友好議員聯盟」代表團訪問北京。森山裕一行28...

拉夫羅夫告訴王毅 期待習近平5月對俄羅斯進行正式訪問

據俄通社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間28日在巴西里約熱內盧與大陸外長王毅的會晤中表示，俄羅斯期待中國國家主席習近平為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。