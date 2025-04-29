美關稅戰步步進逼 陸外交部發中英雙語短片：中國不跪！

川普關稅戰步步進逼，中國大陸也毫不退讓。大陸外交部29日一早發布一則中英雙語影片，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼。影片稱，「中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。為中國，為世界，吾輩當奮發圖強！」

大陸外交部29日一早發出題為「不跪」的短片。影片旁白首先以颱風眼作為比喻稱，「你聽說過颱風眼嗎？看似得到短暫的風平浪靜，實則是引君入甕的致命陷阱，醞釀更加猛烈的腥風血雨。」

旁白續稱，美國掀起全球關稅風暴，又專門排除中國，對其他國家玩起90天緩刑的遊戲，脅迫他國限制對華經貿合作，就像暗藏殺雞的颱風眼。「向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。」美國曾以日本半導體傾銷為名，重拳打擊東芝等企業，之後又以廣場協議逼迫日元升值，使日本經濟陷入長期低迷。

影片並指，美國還以長臂管轄作為武器，強行肢解法國工業巨頭阿爾斯通，這個讓法國同時一度領先全球的支柱產業。「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼。中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。」

影片強調，「中國不退！弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護！一切反對派都是紙老虎，美國不代表全世界，美國貿易在世界占比不到五分之一。當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷，帝國主義者都很傲慢，要是講一點理的話，那是被逼得不得已了。」

旁白續稱，「可以想像，美國還會出爾反爾，待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當，任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容，黑夜之黑更顯星光璀璨，總要有人站出來高擎火炬，劈開迷霧照亮前路。當每個國家挺直脊樑，世界必將衝破霸權的高牆，為中國，為世界，吾輩當奮發圖強！」