美國總統川普向全球祭出關稅戰之際，日本自民黨幹事長森山裕近日率領跨黨派「日中友好議員聯盟」代表團訪問北京。森山裕一行28日與中共中聯部長劉建超及中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。劉建超表示，當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。單邊主義、保護主義危害各國共同利益。

據中聯部網站消息，劉建超28日在北京會見森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團時表示，自二戰結束來，亞洲國家堅持求同存異，以「亞洲方式」處理分歧，維護亞洲整體和平，為各國發展創造良好環境。當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。單邊主義、保護主義危害各國共同利益。中日作為世界主要經濟體，應堅持開放包容，共同維護全球自由貿易體系。

劉建超說，日中友好議員聯盟是日本重要的跨黨派黨華友好團體，堅持推動日本各界「正確認知」中國，為中日關係發展做出貢獻。中國共產黨願透過中日執政黨交流機制等管道，與日本各政黨加強政治對話，同各界加強溝通交流。

而在中方新聞稿中，森山裕稱，日中互為鄰邦，擁有悠久的交往史，雙方之間存在一些問題很自然，關鍵是透過對話管控分歧，推動雙邊合作儘早取得具體成果。在當前情勢下，日中加強交往，建構強而有力、堅固的對話管道非常重要。日中友好議員聯盟願積極推動兩國青年、婦女、地方交往，增進相互了解與信任。日方高度關注當前世界經濟局勢，將繼續致力於維護基於規則的自由開放的國際貿易體制。

另據「中國人民對外友好協會」微信公眾號消息，楊萬明於同日與森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團一行會晤。楊萬明指出，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期。希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑑、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展勢頭。

森山裕則提到，日中友好議員聯盟將發揮自身優勢，深化雙方政治互信，促進地方交流，加強人員往來，特別是推動日本年輕議員、女性議員建設關係，為推動性發展中研究新時代要求的中建立性關係。

此外，據共同社報導，在與楊萬明舉行會談時，森山裕提出想要租借大貓熊。目前在和歌山縣的4隻貓熊確定將於6月底前後返回中國。同時，東京上野動物園的2隻貓熊也將於2026年2月迎來租借期滿，希望能再向中方租借。