拉夫羅夫告訴王毅 期待習近平5月對俄羅斯進行正式訪問

據俄通社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間28日在巴西里約熱內盧與大陸外長王毅的會晤中表示，俄羅斯期待中國國家主席習近平為出席偉大的衛國戰爭勝利80周年的慶祝活動即將進行的正式訪問，俄羅斯正在為此做好準備。

拉夫羅夫說，「當然，我們也在為前往中華人民共和國出席9月3日舉行的慶祝日本軍國主義覆滅、第二次世界大戰結束的活動做著準備。」

俄羅斯將於下個月9日在莫斯科舉行紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式。俄羅斯駐北京大使伊戈爾．莫爾古洛夫早前接受俄通社採訪時表示，習近平接受了俄羅斯總統普亭關於出席勝利80周年閱兵式的邀請。中國領導人則邀請俄羅斯總統出席9月在北京舉行的慶祝活動。

大陸外交部發布的新聞稿則指出，王毅在會見拉夫羅夫時說，「最近國際形勢又出現不少新變化，變化是這個時代的常態，但不變的是中俄的相互信任和相互支持。」

王毅表示，當前，單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開。金磚國家的團結與合作正在顯示出越來越重要的戰略價值。作為金磚國家創始成員國，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力，為世界發展繁榮注入強勁動力，為構建更加公正合理的全球治理體系貢獻更多「金磚力量」。

拉夫羅夫則指出，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要。俄方願同中方籌備好兩國元首下階段重要交往，相互支持彼此舉辦蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年和中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動，深化各領域務實合作。

拉夫羅夫稱，作為肩負著特殊國際責任的大國，俄中攜手維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛公正平等，抵制單邊霸凌，為維護多邊主義貢獻了積極力量。雙方要共同支持巴西發揮金磚機制主席國職責，推動金磚合作取得更多積極成果。

拉夫羅夫並向王毅說明俄烏戰爭最新情況，重申俄方願不設前提同烏方開展和平談判，致力於解決危機根源性問題，俄方還宣布將於5月9日勝利日前後實施臨時全線停火。雙方並就伊朗核、朝鮮半島核問題等交換了看法。