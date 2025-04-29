王毅金磚外長會痛批美國 稱妥協只會讓霸凌者得寸進尺

大陸外長王毅當地時間28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上。現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正在走向它的反面。王毅並強調，如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。

大陸外交部29日一早發布新聞稿稱，王毅在金磚國家外長會晤時就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。他指出，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知卻發生了嚴重偏差。

王毅表示，維護多邊貿易規則是當前最緊迫的課題。貿易的本質是優勢互補、互利共贏，不是誰吃虧、誰占便宜的算計，更不能成為實現一己私利的工具。

他指控美國，長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。王毅告訴金磚國家外長，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。」

王毅呼籲金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。

王毅並在會中就完善全球治理闡明中方立場。王毅強調，當前全球治理處在重要十字路口，金磚國家作為新興力量的代表，應當增強歷史自覺，堅持團結合作，同國際社會一道，改革完善全球治理架構，使之更及時有效應對各種全球性挑戰，更均衡合理反映全球南方的共同意願。

王毅就完善全球治理提出北京的四點建議：

一、維護多邊貿易規則。反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革，維護其核心價值和基本原則，推動爭端解決機制盡快恢復正常運轉。持續深化金磚經貿務實合作，促進貿易自由化便利化。

二、加強全球金融治理。推動國際金融架構改革更好反映世界經濟格局的變化，更好服務全球南方經濟的增長。開展世界銀行股權審議，推進國際貨幣基金（IMF）份額占比調整，解決全球南方代表性和發言權嚴重不足這一歷史不公。

三、實現綠色轉型。推動《巴黎協定》全面有效實施，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，敦促發達國家履行應盡義務。深化金磚國家能源領域低碳轉型合作，共同實現更高質量、更可持續的發展。支持巴西主辦的《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會取得積極成果，推動全球氣候治理體系朝著公正合理、合作共贏的方向邁進。