日跨黨派代表團訪北京 促改善日中關係

美國發起關稅戰之際，日本自民黨幹事長森山裕近日率領跨黨派「日中友好議員聯盟」代表團訪問北京。代表團昨與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談，並出席中共中聯部長劉建超的晚宴。據指出，該訪團預計今日將會見大陸全國人大委員長趙樂際，預料將觸及應對關稅戰措施及中方恢復進口日本水產品等議題。

日本執政聯盟高層近日接連訪問大陸，公明黨黨魁齊藤鐵夫上周結束訪陸行，本周再有日中友好議員聯盟訪團，以及公明黨前黨魁山口那津男、石井啟一等訪團陸續訪陸。

新華社報導，楊萬明昨與代表團就推動中日關係發展、深化民間友好交流等交換意見。

日本共同社報導，森山裕在會談中提及，目前在和歌山縣的四頭大貓熊確定將於六月底前後返回大陸，東京上野動物園的二頭大貓熊也將在二○二六年二月迎來租借期滿，他因此提出希望再向中方租借大貓熊。

森山裕在會談中強調，在兩國國民感情「稱不上良好」情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解是不可或缺的。他還就日中友好議員聯盟所屬的年輕國會議員年內到訪詢問了中方的意向。