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兩岸徵文賽被檢舉 教部將查處

聯合報／ 記者陳宥菘洪子凱李芯／台北報導

中華民國章法學會與福建海峽出版發行集團等陸方單位合辦第二屆「共讀一本好書」徵文大賽，被陸委會以涉及違反兩岸條例，移請主管機關教育部查處。北一女國文老師區桂芝昨表示，兩岸一直有很多文化交流，不解為何如此懼怕，批評執政當局「不會治國，只會恐嚇」。

陸委會表示，本案經檢舉涉違反兩岸條例第卅三條之一與陸方黨政單位之合作行為，已移請教育部查處。提醒師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。教育部昨表示已接獲相關檢舉，將依規定查處。

活動主辦方除章法學會，還有大陸海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會等。海峽出版發行集團屬福建省屬國有獨資企業，由福建省委宣傳部領導，福建省教育學會由福建省教育廳主管。台灣方面由萬卷樓圖書股份有限公司負責承辦。

章法學會透過官網發布徵文大賽簡章，指「共讀一本好書」徵文大賽是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作交流活動，包含教師與大學組、中學組、小學組，師生根據主辦方提供的「海洋文化」主題書單，閱讀後撰寫心得並投稿。活動將頒發一至三等獎及優秀獎。投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。區桂芝也在ＬＩＮＥ轉發活動訊息，鼓勵學生參加。

區桂芝昨證實轉傳訊息，指比賽有助提升語文能力和文筆訓練，得獎又有獎金，書單內容也符合中文文學活動；兩岸學術、文化、文學互動非常多批陸委會營造「文字獄」氛圍。

中華民國章法學會說，主辦活動是兩岸本於善意，正常往來文化交流活動，勿過度引申作不必要解讀，讀書是好事、樂事，期待大家多讀書，讓關係更友善，社會更和諧。

區桂芝 福建 陸委會

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章法學會與大陸共辦徵文 陸委會：涉違兩岸條例查處中

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