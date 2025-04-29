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部署貿易戰 習近平傳將視察上海

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
路透引述消息人士報導，大陸國家主席習近平本周將前往大陸金融中心上海視察，可能為中美貿易戰進行部署。圖為習近平（左一）二○二三年十一月考察上海期貨交易所。 （新華社）
路透引述消息人士報導，大陸國家主席習近平本周將前往大陸金融中心上海視察，可能為中美貿易戰進行部署。圖為習近平（左一）二○二三年十一月考察上海期貨交易所。 （新華社）

在中共政治局會議將美國發起的關稅戰定調為「國際經貿鬥爭」後，路透昨引述二名消息人士報導，大陸國家主席習近平本周將前往大陸金融中心上海視察，此行可能為中美貿易戰進行部署，引發關注。

分析認為，習近平可能會藉由此行強調大陸科技方面的成就，並鼓勵更多海外融資，或是關注關稅對製造業和就業的衝擊。這將是習近平自二○二三年十一月後再度赴上海考察。

報導指出，上海是大陸主要國際金融中心，也是美國企業特斯拉超級工廠及眾多外企海外總部所在地。歐亞集團中國區總裁王丹表示，習近平可利用此次上海之行推動人民幣進一步國際化，並鼓勵更多海外融資，支持大陸企業走向全球。習近平也可能聚焦在製造業和就業問題，「如果失去一半的美國訂單，該地區的失業人數可能會大幅增加」。

新加坡國立大學中國問題專家吳木鑾認為，習近平可利用此次到訪，關注今年初ＡＩ新創DeepSeek發布後，大陸近期在科技發展方面取得的最新成就。他並指自己沒有預料到習近平會公開談論貿易戰的影響，「根據我們對習近平的觀察，他不想表現出任何軟弱」。

對於習近平是否將前往上海考察，大陸國務院新聞辦沒有立即回應置評請求，大陸外交部發言人郭嘉昆昨僅表示「沒有可以提供的訊息」。

針對中美貿易戰，習近平廿五日主持召開的中共政治局會議提出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。面對外部衝擊影響加大，要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。

習近平上一次赴上海考察是在二○二三年十一月，當時大陸經濟正值疫後復甦乏力，他敦促上海要聚焦於建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的重要使命。他並先後視察上海期貨交易所、上海科技創新成果展等，並主持召開長三角一體化發展座談會。

上海 習近平

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