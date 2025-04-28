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推進建設與民族復興 習近平工會發表談話：順應科技革命、提升勞動者素質

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸28日舉辦慶祝中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會。中共總書記習近平出席並發表重要講話。新華社
大陸28日舉辦慶祝中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會。中共總書記習近平出席並發表重要講話。新華社

中國大陸28日在北京舉行「中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會」，中共總書記習近平發表「重要講話」時說，要順應新一輪科技革命和產業變革，全面提升勞動者素質，要著眼推進共同富裕，穩步增進廣大職工和勞動群眾福祉。

據新華社，「中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會」28日上午在北京人民大會堂舉行，習近平還在「五一」國際勞動節到來之際，向大陸和香港、澳門，跟「台灣地區」工會和勞動界的朋友們致以節日祝福。

大會由大陸國務院總理李強主持，中共中央政治局常委還有趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希出席，蔡奇宣讀表彰決定，有1670人被授予大陸全國勞動模範稱號，756人被授予大陸全國先進工作者稱號。

對於大陸的工人運動和工會運作，習近平表示，100年來中共的工運事業理論創新和實踐發展的最重要成果，就是形成了「中國特色社會主義工會發展道路」，堅持中共對工運事業和工會工作的全面領導。

習近平說，新時代新征程，必須進一步動員激勵大陸工人階級和廣大勞動群眾，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

因此，習近平提出，要聚焦推動高質量發展，動員激勵廣大職工和勞動群眾建功立業、創新創造。要順應新一輪科技革命和產業變革，全面提升勞動者素質。要深入踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。要著眼推進共同富裕，穩步增進廣大職工和勞動群眾福祉。

習近平也指出，站在新的歷史起點上，各級工會要全面貫徹落實中共中央決策部署，要堅持正確政治方向等。他稱，工運事業是黨（指中共）的事業的重要組成部分。各級中共黨委要加強和改進對工會的領導，及時研究解決工會工作中的重大問題，為工會履職創造良好條件。

中共 習近平

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