落實赴陸港澳登錄制 陸委會助旅行業舉辦3場說明會

為提醒國人赴陸港澳旅行風險及宣講國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項，陸委會4月間已補助旅行業全聯會舉辦3場說明會，其中第3場說明會今天在台中舉行。

陸委會指出，今天舉行的台中場說明會，與會業界發言踴躍，對於業者所提赴陸風險態樣及注意事項、如何確保旅客登錄個資與隱私，以及進行團體旅遊登錄等問題及建議，由陸委會及觀光署在現場詳盡回覆，活動順利圓滿完成。

陸委會表示，該會補助旅行業全聯會辦理「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項說明會」，是基於中共當局公布一系列國安法令，並於2024年6月發布「懲治台獨分子22條意見」且鼓勵各界舉報。

陸委會指出，從2024年1月1日起至今年3月31日，累計接獲9名國人赴中國大陸失聯、13人遭留置盤查、60人遭限制人身自由，合計通報82人，顯示國人赴陸旅行的風險愈來愈高，政府有必要提高國人赴陸旅遊風險意識。

陸委會對於確有需要赴陸國人，鼓勵事先在陸委會設置的「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，並提醒「赴陸有風險，登錄有保障，赴陸宜思考，登錄無強制，多一份登錄，多一份保障」。希望業者能善盡提醒，以確保旅客安全。

陸委會表示，感謝旅行業全聯會協助政府辦理完成台北、高雄及台中等3場次分區說明會，透過與旅遊業者面對面溝通說明及交換意見，增加業者對政府政策的了解，並協助政府提醒國人赴陸旅遊風險，落實登錄制度，以減少赴陸旅行的可能意外及風險。