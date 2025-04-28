中美近日曾通話？大陸外交部駁斥：都是假消息

中央社／ 台北28日電

路透社報導，針對美國總統川普日前接受時代雜誌專訪時表示，美中政府正在談判以達成關稅協議，且大陸國家主席習近平曾為此打電話給他，大陸外交部發言人郭嘉昆今天回應，中美兩國元首「最近並沒有通話」。

大陸外交部下午舉行例行記者會。根據這則報導，郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。他並提到，中美雙方最近也沒有針對關稅問題進行任何磋商或談判。

時代雜誌（TIME）25日報導，川普（DonaldTrump）在接受專訪時表示。他的政府正與大陸談判，以達成關稅協議，且習近平已經打電話給他，「他（習近平）打來了電話，我不認為這是他軟弱的表現」，引發外界廣泛議論。

在此之前，美國方面接連釋出美中已針對關稅展開談判，且將達成協議的訊息。大陸外交部發言人郭嘉昆24日說，「這些都是假消息」，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

同一天，大陸商務部發言人何亞東也說，商務部作為大陸對外經貿關係的主管部門，要強調的是，目前中美之間「未進行任何經貿談判」，任何關於中美經貿談判進展的說法都是「捕風捉影，沒有事實依據」。

外交部 川普 經貿 美國 習近平

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