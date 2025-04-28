應對川普關稅有解？王健全提「台日韓結盟」：替代大陸生產

美中關稅戰持續，針對美中脫鉤對台灣的衝擊，中華經濟研究院副院長王健全指出，美國若要再工業化，必要解構大陸的競爭力，他並建議美國應促成台日韓三國組成策略聯盟。他認為，若此情境成真，台日韓三國或許可確保未來20年寡占美國市場。結盟可解決替代大陸原本食衣住行科技的生產，也能解決對美龐大順差的貿易問題。

中經院28日舉辦「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會，王健全指，台灣除戰術外，還有個戰略就是現在只能跟美國「見招拆招」，因為美中兩國的元首都是雙子座，「這兩個人加起來有四個面孔」，難以猜測他們的想法，台灣要有自己的戰略，不然只會被牽著走，「會慢慢地變得很辛苦」。

王健全表示，川普的個性，善變且充滿彈性、彈性對企業營運是優點，但對金融市場來說，最怕不確定性，因此造成這次股、匯、債三殺。尤其他是生意人，現在一系列措施最主要是為了解決其國內問題，解決美國債務問題、各國對美國貿易差距，同時，大陸對美國是最大的假想敵，原因在於，大陸是對美國貿易順差最大的國家。

鑑於此，王健全稱，關稅政策對川普既是手段也是目標。同時，他也能因此有機會未來在國會爭取利多，如個人所得稅、公司所得稅降低稅金，以說服國會。 不過，王健全說，目前看來「川普只有目標，沒有策略」，因此川普選擇「柿子挑軟的吃」，他只要與各國雙邊談判，即關起門來各個擊破，每個國家要的條件不同，這就是他的手段，但是這樣的方式不能同樣地套在對上大陸，大陸會翻臉。

然而，與大陸對抗，王健全表示，除了電子資訊業外，美國的食衣住行育樂都需仰賴大陸進口的貨品，將來這些東西不斷漲價，「美國撐得下去嗎？」尤其是沒有替代品，只會讓通膨上升，民眾怨聲載道。同時，川普又與全世界多國為敵，大家開始保護措施，美國還有出口市場嗎？這無疑是對未來美國製造出口市場的封殺。

王健全認為，若美國要再工業化，必要解構大陸的競爭力，或許需要促成台日韓策略聯盟。在90年代，大陸崛起是依賴日本的原料、技術，還有南韓的消費性電子、投資，以及台灣的汽車、紡織、半導體等供應鏈，那麼過去如此，台日韓如今也可助力美國解構大陸的經濟競爭。而建設成真，台日韓有機會能確保未來20年寡占美國市場。

此外，王健全認為，美國應對台日韓採取低關稅，甚至以免關稅為誘因，結盟可解決替代大陸原本食衣住行科技的生產，也能一併解決對美龐大順差的貿易問題，若台日韓加碼對美國投資，除換取美國低關稅外，也能以綠色通道、經濟特區方式，以歐洲為出口市場。如此一來，台灣或是日韓一些傳統產業和其他相關產業，才可以得到保全。相反地，若美國將各國各自處理，台灣就需要更大的戰略應對。