拿陸證件也觸法 陸學者痛批「賴式綠色恐怖」：激化兩岸對立

賴政府近期強力清查國人持有大陸「居住證」、「定居證」、「身分證」等證件的情況，並威脅持有者恐將喪失台灣戶籍與中華民國國籍。對此，北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭指出，民進黨當局收緊台灣民眾申領大陸證件規定的舉措嚴重破壞了兩岸間的互信基礎，阻礙了兩岸人員的正常往來和交流合作，使兩岸關係更加緊張對立。

朱桂蘭28日在環球時報撰文稱，4月24日，陸委會稱，除持有大陸身分證件外，持有大陸核發的「台灣居民定居證」也會觸法，正式將此前沒有列管的定居證納入管制範圍，並提出持有大陸定居證的台灣民眾將被撤銷台灣戶籍。朱桂蘭稱，這是典型的「賴式綠色恐怖」。

她表示，「民進黨當局的做法，不僅違背了社會倫理，更剝奪了台灣民眾的基本權利，充分暴露了賴清德和民進黨當局的黔驢技窮，激化兩岸對立、鞏固政治私利的本質。這是民進黨當局在民生與治理上的『雙重潰敗』，也必將遭到兩岸關係和台灣民意的『雙重反噬』。」

朱桂蘭指出，民進黨當局持續通過「偷換概念」、輿論恐嚇等手段，將大陸為便利台胞推出的「台灣居民定居證」與大陸居民身分證強行捆綁，製造「申領即等同放棄台灣戶籍」的虛假敘事，目的在於恐嚇、阻攔台灣民眾赴大陸學習、創業、就業、生活。

文章稱，近期陸委會以「兩岸戶籍衝突」為由，要求陸配及台灣民眾補繳「喪失原籍證明」，甚至威脅註銷戶籍，惡意迫使台灣民眾陷入身分選擇困境。

朱桂蘭認為，在法律上，「台灣居民定居證」並不是大陸戶籍，與台灣戶籍之間不存在任何對沖關係，「台灣居民定居證」與台灣戶籍之間是一種相融相生、融合發展的關係。「賴式綠色恐怖」旨在製造一種大陸證件會威脅台灣身分的假象，從而引發台灣民眾恐慌，阻止台灣民眾與大陸交流交往。

朱桂蘭指出，民進黨當局的「綠色恐怖」做法已在台灣內部產生一定的寒蟬效應，一些原本對兩岸關係持開放態度的人士和追求自由民主的台灣民眾不敢發聲，害怕遭到民進黨當局的打壓和懲罰。

文章強調，台灣民眾有權利根據自己的意願和實際情況，在兩岸之間選擇更適合自己的身分和生活方式。民進黨當局渲染申領大陸定居證的所謂「風險」，並揚言要撤銷台灣戶籍，是一種歪曲事實的「綠恐謀獨」手段，將受到兩岸人民的共同抵制。