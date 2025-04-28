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美中關稅戰 分析：中國不急著談判

中央社／ 台北28日電

美中關稅戰升溫。紐約時報報導，華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻指出，中國人並不急著找台階下，因為他們看出美國總統川普想找台階下，「而且很高興讓他自作自受。」

美中互掐脖子關稅戰持續。紐約時報報導指出，如果說美中貿易戰是一場高風險的邊緣政策遊戲，目前來看北京並不願意參與這場遊戲。

報導指出，川普和美國政府官員不斷聲稱兩國正在進行談判，幾週內就可能達成協議，面對這種說法，中國外交部強烈反駁。

報導認為，中國最高領導人習近平打算在與川普的對峙中堅持強硬立場，因為習近平意識到自身的地位正在增強。

分析人士指出，因為美國的政治壓力和華爾街的動盪，中國政府在賭自己比川普政府更能承受貿易戰的痛苦。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻分析，中國政府不會坐到談判桌前，除非美國先做出讓步或善意姿態，這可能包括降低目前的關稅，或明確表示是川普首先與習近平進行接觸。

「北京占了上風，為什麼要費力去接觸呢？」孫韻指出，「如果美國想談判，它就必須付出代價。」

與川普上次擔任總統時不同，中國認為自身在這輪貿易戰中為反擊做了更好的準備，因為政府手中有出口管制等一系列新的經濟手段。

報導指出，為應對美國的新一輪關稅，中國在本月早些時候限制出口美國稀土產品，這些產品對生產導彈、電池，以及半導體至關重要。中國主導世界稀土元素市場，而美國尋找替代來源的努力仍需數年才能見成效。

康乃爾大學專門研究國際貿易的經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示，「中國政府認為，自己對稀土礦產的控制是與美國打貿易戰的關鍵武器。」

普拉薩指出，「北京非常清楚，限制美國獲得這些礦產的能力將嚴重擾亂美國的高技術製造業，給美國製造業中更具活力的部分帶來巨大痛苦。」

不過報導也認為，持久的貿易戰將給中國經濟帶來沉重打擊，這會讓習近平的領導地位受到檢驗。中國的經濟已經因房地產危機和消費者信心低迷而步履蹣跚。出口仍是中國經濟增長的少數引擎之一，美國是中國最大的單一出口市場。

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