美前財長寶森：AI競賽背後是能源競爭 核電是重要手段

美國前財長寶森（Henry Paulson）27日在英國《金融時報》撰文稱，「AI競賽的背後是一場能源競爭」。美國面臨的最緊迫，但也被忽視的能源挑戰之一是與中國的AI競賽。美國目前在競爭中仍處於領先地位，但中國正在大力投資以縮小差距。

寶森表示，在美國，隨著AI模型變得越來越複雜，部署規模越來越大，以及雲端運算的發展，電力需求的增長速度已超過公共設施的建設能力。美國一些數據中心的耗電量已相當於一座中等城市，維吉尼亞州數據中心2023年的耗電量就占該州電力負荷的四分之一左右。

寶森指出，中國正將長期產業戰略與對AI基礎設施和能源的大規模投資相結合。2025年至2029年，中國的數據中心市場預計將增長近2,750億美元。2024年，中國對可再生能源的投資超過了美國、歐盟和英國的總和。

文章稱，「北京的雄心顯然是要主導未來技術，同時它也明白能源政策將是關鍵。」他認為，正確的能源政策不是選擇一種能源而放棄另一種，而是迅速創造擴大有效能源的條件。不久前，中國國家能源局發布消息，2025年第一季，中國風電、太陽能發電合計新增裝機7,433萬千瓦，累計裝機達到14.82億千瓦，首次超過火電裝機。

反觀美國，寶森稱，由於渦輪發電機短缺，天然氣無法在短期或中期填補空白。而煤炭因相關發電設備更新換代速度跟不上，加上空氣汙染，也無法滿足需求。「擴大核電是重要解決方案，但美國已經落後多年，而中國在發展尖端核電方面遙遙領先。」

大陸國家能源局綜合司副司長張星在28日例行新聞發布會上表示，2024年大陸全國核電發電量4,509億千瓦時，年增3.7%，占全國總發電量的4.5%，全年等效減少排放二氧化碳約3.7億噸。

大陸國務院常務會議27日則核准浙江三門三期工程、福建霞浦壓水堆1、2號機組、山東海陽三期工程、廣東台山二期工程、廣西防城港三期工程等五個核電項目，總投資額預計超過人民幣2,000億元（約合新台幣9,000億元）。

自2022年以來，中國大陸已連續四年每年核准10部及以上核電機組興建，2024年和2025年，更是連續兩年一次核准五個新核電項目。