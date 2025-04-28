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章法學會與大陸共辦徵文 陸委會：涉違兩岸條例查處中

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中華民國章法學會近日與福建海峽出版發行集團等陸方單位合辦「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」，陸委會28日表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。（本報資料照片）
中華民國章法學會近日與福建海峽出版發行集團等陸方單位合辦「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」，陸委會28日表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。（本報資料照片）

中華民國章法學會近日與福建海峽出版發行集團等陸方單位合辦「第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」，向台灣中小學及大學師生徵文，凡投稿即有資格受邀前往福建研學。陸委會28日表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中，同時提醒師生應對中共統戰活動提高警覺。

章法學會近日透過官網發布徵文大賽簡章，指「共讀一本好書」徵文大賽是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作交流活動，包含教師與大學組、中學組、小學組，師生根據主辦方提供的「海洋文化」主題書單，閱讀後撰寫心得並投稿。

根據簡章，活動將頒發一至三等獎及優秀獎，獎金從新台幣6,000元至1,000元不等，總獎金超過新台幣20萬元。此外，投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。

此活動共同主辦方除了章法學會，還有大陸方面的海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會等。其中，海峽出版發行集團屬於福建省屬國有獨資企業，由福建省委宣傳部領導，福建省教育學會由福建省教育廳主管。台灣方面則有萬卷樓圖書股份有限公司負責承辦。

陸委會28日透過書面表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。

根據兩岸條例第33條之1，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

陸委會表示，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青（少）年學生赴陸進行統戰活動，政府提醒我師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會指出，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴陸交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴陸交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴陸交流活動，及學校協助公告陸方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。

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