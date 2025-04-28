銀川市長信箱「已讀亂回」 網友痛罵市府是草台班子

4月26日，有部落客在社群平台上發文表示，向銀川「市長信箱」舉報時，出現已讀亂回的狀況，明明舉報的是「第六屆西夏區詩詞大會決賽」不公，回覆卻是工程款拖欠。 27日晚，銀川市人民政府辦公室發布狀況通報：經查，「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，將積極整改。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉，現已依規對相關責任人問責處理。

據現代快報報導，26日，有部落客在社群平台上發文稱，其向銀川「市長信箱」舉報「第六屆西夏區詩詞大會決賽」相關問題，結果等來的回覆卻是「銀川某工程欠款」問題，「市長信箱」已讀亂回的做法，讓其哭笑不得。

27日晚，銀川市人民政府辦公室發布情況通報，表示網路反映銀川「市長信箱」出現答覆錯誤問題，該辦高度重視，立即對相關情況進行調查核實。經查，4月22日「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，上傳了與訴求無關的辦理結果，反映出政府辦內部審核把關不嚴，運作機制不完善。

事發後，銀川市政府辦公室深刻反思，積極整改，調整優化辦理流程，強化審核把關。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉。現已依規對相關責任人問責處理。

通報指出，針對此事造成的不良影響，將舉一反三，進一步優化運作機制、加強內部管理和業務培訓，堅決杜絕類似問題再次發生。