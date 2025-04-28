快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

聽新聞
0:00 / 0:00

銀川市長信箱「已讀亂回」 網友痛罵市府是草台班子

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
有博主舉報銀川市舉辦的詩詞比賽決賽出現不公平，市長信箱卻回復工程款拖欠，讓網友哭笑不得。直接罵市政府是「草台班子」。（圖／取自現代快報）
有博主舉報銀川市舉辦的詩詞比賽決賽出現不公平，市長信箱卻回復工程款拖欠，讓網友哭笑不得。直接罵市政府是「草台班子」。（圖／取自現代快報）

4月26日，有部落客在社群平台上發文表示，向銀川「市長信箱」舉報時，出現已讀亂回的狀況，明明舉報的是「第六屆西夏區詩詞大會決賽」不公，回覆卻是工程款拖欠。 27日晚，銀川市人民政府辦公室發布狀況通報：經查，「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，將積極整改。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉，現已依規對相關責任人問責處理。

據現代快報報導，26日，有部落客在社群平台上發文稱，其向銀川「市長信箱」舉報「第六屆西夏區詩詞大會決賽」相關問題，結果等來的回覆卻是「銀川某工程欠款」問題，「市長信箱」已讀亂回的做法，讓其哭笑不得。

27日晚，銀川市人民政府辦公室發布情況通報，表示網路反映銀川「市長信箱」出現答覆錯誤問題，該辦高度重視，立即對相關情況進行調查核實。經查，4月22日「市長信箱」工作人員在辦理過程中出現工作錯誤，上傳了與訴求無關的辦理結果，反映出政府辦內部審核把關不嚴，運作機制不完善。

事發後，銀川市政府辦公室深刻反思，積極整改，調整優化辦理流程，強化審核把關。同時，督促經辦單位主動與訴求人溝通，並誠懇致歉。現已依規對相關責任人問責處理。

通報指出，針對此事造成的不良影響，將舉一反三，進一步優化運作機制、加強內部管理和業務培訓，堅決杜絕類似問題再次發生。

延伸閱讀

張致恒「不戴套生4子」養不起！妻心臟病纏身哀嘆「計時器啟動」

巴菲特開股東大會…全球市值前20名單發生巨大變化 日本超慘

熱賣了50年！路邊隱藏版 嘉義老牌「老湯愛玉」酸甜消暑 高CP值「全冰品30元起」 部落客內行點法公開

廖峻中風10天 兒突PO黑底文吐心聲：期待看見一道微光

相關新聞

銀川市長信箱「已讀亂回」 網友痛罵市府是草台班子

4月26日，有部落客在社群平台上發文表示，向銀川「市長信箱」舉報時，出現已讀亂回的狀況，明明舉報的是「第六屆西夏區詩詞大...

川普為何要一再放話美中正在溝通？ 陸官媒這樣解析

美國《時代雜誌》25日公布川普專訪，川普在訪談中提到，大陸國家主席習近平「已打電話給我」，但大陸駐美國大使館隨即發布新聞...

3筒羽毛球價格能買黃金 陸網友稱已成全新理財產品

中國大陸羽毛球漲價潮再起，單顆球均價已從10元（人民幣，下同）起跳，知名羽球廠商產品，2年間漲幅達100%，超過同期金價，大陸網友調侃「羽毛球已成全新理財產品」。為什麼在大陸羽毛球的價格會突漲？當羽毛球愈來愈貴，球友又如何尋找「平替」方案的？

陸海警登鐵線礁 攔查6菲人

中國大陸和菲律賓於南海衝突再起，據大陸方面昨晚發布，大陸海警人員昨登上鐵線礁，並對六名菲律賓人員進行查證處置，此舉勢必引...

外交人員被美拒發簽證 陸控影響參與聯合國工作

中國常駐聯合國代表耿爽日前出席會議時指出，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關...

時隔16天 共軍本月再度聯合戰備警巡

國防部今天（27）中午發布新聞稿宣布，自上午0850時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機、直升機及無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。