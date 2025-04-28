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美菲防空操演之際 中國海警指控菲人員登鐵線礁

中央社／ 台北28日電

美菲正進行大型聯合軍事演習之際，中國海警局表示，菲律賓6名人員27日不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。

據中國海警官方微信27日發布，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，27日，菲律賓6名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。

劉德軍表示，「中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。」菲方行徑侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。

劉德軍表示，敦促菲方立即停止侵權。「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由3個珊瑚礁組成，東北－西南一線排列，退潮時露出。東邊一圓形礁直徑約1400公尺，距菲律賓實控的中業島約2.5海里，中間橢圓形環礁距中業島約3.5海里，因地形細長形似鐵線而得名。

央視新聞此前報導，在4月中旬，中國海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權。中國海警執法人員登上鐵線礁進行巡查，並對菲方非法活動的相關情況進行視訊取證。

菲美代號「肩並肩」一年一度大型聯合軍事演習於21日開始，直至5月8日閉幕。27日在呂宋島面向南海的海軍基地，舉行防空暨飛彈防衛項目的演訓，美軍首次部署陸戰隊整合防空系統（MADIS），提升兩軍海岸互補防衛能力。

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