4月約40艘次巴西大豆船停靠舟山港 美國大豆恐難再銷陸

《日經亞洲》4月21日曾報導，中國大陸自今年1月中旬起就凍結美國大豆和玉米的採購訂單，並減少從美國進口農產品，同時增加了從巴西等國的採購，以確保農產品供應穩定。大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》28日一早發布消息稱，寧波舟山港老塘山作業區近期每天都有多艘巴西大豆船停靠。

報導稱，4月預計會有約40艘次巴西大豆船停靠岸寧波舟山港老塘山作業區，相比去年4月的27艘次成長約48%。《玉淵譚天》並稱，「巴西大豆船取代美國密集抵華」。

《日經亞洲》整理美國農業部的海外訂單數據發現，中國企業自今年1月16日、即美國總統川普上任前幾天起，就未再向美國下任何訂單，但有一些訂單的出口目的地不明。但此前，直到2024年12月，美國每個月都還能接到來自中國企業的多份訂單。

巴西Ocafezinho新聞網日前也報導，隨著關稅扼殺了美國大豆，中國將其進口轉向巴西。中國不久前購買了大量的巴西大豆，凸顯貿易戰升級如何使從美國購買大豆變得不可行。知情人士透露，中國進口商日前從巴西採購了至少240萬噸大豆，這一數量幾乎是中國月平均輸入量的三分之一。據稱，這一購買熱潮異常龐大且迅速。

2024年中國進口1.05億噸大豆，是全球第一大大豆進口國，美國則是世界上最主要的大豆生產國之一，很長一段時間，中國都是美國大豆的最大買家。

北京日報指出，今年1至2月，中國大陸進口的美國大豆量達913萬噸，占進口大豆比重的67.1%，較前一年同期提高了近32個百分點。3月大陸對美國對等加徵10%的關稅時，預留了過渡期，對3月10日前啟運、4月12日前到港的貨物可免於加稅，因此，3至4月還有一定規模的美國大豆到港。

但4月12日起，中國對美國進口商品加徵的關稅已提高至125%。北京日報表示，在加徵關稅後，中國大概率就不會進口美國的大豆了，而後期的這部分缺口主要會由巴西大豆來補充。