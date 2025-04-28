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川普為何要一再放話美中正在溝通？ 陸官媒這樣解析

聯合報／ 大陸中心／即時報導
儘管一再被北京打臉，但美國總統川普仍不斷對外放話美中已經在進行溝通談判。（路透）
儘管一再被北京打臉，但美國總統川普仍不斷對外放話美中已經在進行溝通談判。（路透）

美國《時代雜誌》25日公布川普專訪，川普在訪談中提到，大陸國家主席習近平「已打電話給我」，但大陸駐美國大使館隨即發布新聞稿稱「有關言論純屬混淆視聽」。除《時代雜誌》專訪，川普還曾連續四天對外暗示中美在通話，為何川普要頻頻強調正在和中國溝通談判？大陸央視旗下新媒體《日月譚天》指出，這正是他多年前就在運用的一種談判策略。

《日月譚天》整理，4月17日川普在白宮橢圓形辦公室對記者說，「是的，我們正在與中國對話」「我想說，他們已經多次嘗試與我們接觸」。

4月22日，川普在白宮發表講話，表示對中國關稅將「大幅」將低，但「不會將至零」。當被問及美國是否會對中國採取強硬態度以達成協議時，川普又立即回答說，「不會」「不，不，我們非常友好。他們也非常友好。我們拭目以待」。

川普隨後並補充說，「但最終，他們必須達成協議，否則他們將無法在美國達成協議，我希望他們參與進來。」

4月23日，川普又表示，世界兩大經濟體正在「積極」對話。當記者問，「您現在積極與他們（中國）交談嗎？」川普回答說，「積極，一切都很積極」。

4月24日川普再次堅稱，「美國和中國之間的貿易談判正在進行中，他們今天早上開了會」。川普告訴記者，他不會透露具體指的是誰。「『他們』是誰並不重要，我們可能稍後會透露，但他們今天早上開了會，我們也一直在與中國會面」。

對於川普一再放話暗示中美正在進行溝通談判，大陸外交部發言人郭嘉昆4月24日在例行記者會被問及相關問題時表示，「這些都是假消息」。據他了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

郭嘉昆重申，這場關稅戰是美方發起的，中方的態度是一貫的也是明確的：「打，奉陪到底；談，大門敞開。對話談判必須是平等、尊重、互惠的。」

在4月25日例行記者會中，路透記者提問：「美方稱美中正在進行貿易對話。一名白宮官員表示，本周美中進行了低級別官員對話和通話。美方是否試圖與中方接觸？如果是，中方是否願意進行貿易對話？」

對此，郭嘉昆說，「關於第一個問題，昨天我和商務部的同事都明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」

大陸駐美國大使館發言人4月25日晚間也發布一份「答記者問」的新聞稿，針對「近日，美方多次表示願就關稅問題與中方達成協議，並稱雙方已進行了對話」，新聞稿強調，「有關言論純屬混淆視聽」。

該發言人稱，據他了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。這場關稅戰是美方挑起的，「解鈴還須繫鈴人」。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該糾正錯誤，停止威脅訛詐，徹底取消所有對華單邊關稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

新聞稿並強調，「相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美兩國的正確相處之道。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。」

那麼，為什麼川普要一再對外放話聲稱中美正在進行溝通談判？《玉淵譚天》就此詢問AI，AI表示，通過回溯川普過往的多次發言和傳記，可以發現這都是他的一種交易策略。

早在川普30多年前的一本自傳裡就提到，「創造事實」就是一種談判技巧，特別是當事情進展不順利時，川普就會傾向於用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度。

《玉淵譚天》指出，有趣的是，在川普主動開始打造「中美在聯繫」這個話術前，美股正在大幅下跌，但川普打造的話術似乎騙不到美國市場，美股繼續下跌。

直到4月21日美股跌倒谷底，同期美元匯率跌至三年低點，這時川普又出面表示，他不僅要「非常友好地與中國談」，還要大幅降低關稅，隨後美股開始上漲，美元也走強。

《玉淵譚天》指出，「創造談判」或許是一種策略，但美國市場已經表態，「談」不重要，「對華降關稅」更重要。

川普

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