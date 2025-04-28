聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警登鐵線礁 攔查6菲人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
環球時報24日披露陸海警登上鐵線礁，並展示五星旗。（取材自環球時報）
環球時報24日披露陸海警登上鐵線礁，並展示五星旗。（取材自環球時報）

中國大陸和菲律賓南海衝突再起，據大陸方面昨晚發布，大陸海警人員昨登上鐵線礁，並對六名菲律賓人員進行查證處置，此舉勢必引起雙邊關係緊張。

央視昨晚報導，大陸海警局發言人劉德軍表示，四月二十七日，菲律賓六名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，大陸海警執法人員依法登礁並查證處置。他並稱，中國大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反南海各方行為宣言，破壞南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權。大陸海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法。

中菲南海衝突不斷，此前在美菲於南海舉行「肩並肩」大型聯合軍演的前一日，中共解放軍南部戰區廿日指控一艘菲律賓護衛艇當日未經大陸政府批准，「非法侵入」黃岩島（我稱民主礁）領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

此外，大陸官方近年積極在南海進行生態調查，並發布調查報告，強調對南海生態的貢獻；二十五日公布的最新調查報告顯示，在南沙群島鐵線礁、牛軛礁的區域，發現不少菲律賓製造的人為棄置物，並指因為菲律賓建造碼頭等工程，導致中業島與鄰近的鐵線礁珊瑚礁生態系統遭破壞。

去年底，菲律賓總統馬可仕簽署「菲律賓海洋區域法案」及「菲律賓群島海道法案」，陸方隨後公布「黃岩島領海基線」，並以「中國南海部分島礁標準名稱」公告六十四個島礁名稱及座標，當時我外交部鄭重表示，菲、陸方舉措「均不影響南海諸島係屬中華民國領土的事實」。

南海 菲律賓

延伸閱讀

大陸海警登南海鐵線礁 菲美實施防空操演

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

大陸本土車廠崛起 日產武漢廠開工率不到1成…明年關廠

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

相關新聞

陸海警登鐵線礁 攔查6菲人

中國大陸和菲律賓於南海衝突再起，據大陸方面昨晚發布，大陸海警人員昨登上鐵線礁，並對六名菲律賓人員進行查證處置，此舉勢必引...

外交人員被美拒發簽證 陸控影響參與聯合國工作

中國常駐聯合國代表耿爽日前出席會議時指出，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關...

時隔16天 共軍本月再度聯合戰備警巡

國防部今天（27）中午發布新聞稿宣布，自上午0850時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機、直升機及無...

王毅：中國反制美國加徵關稅 是為維護國際公平正義

面對美國的包圍與打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家。4月26日，中國—中亞外長第六次會晤在哈薩克阿拉木圖舉行，中共中央政治...

已一個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習

中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第20次集體學習，由中共中央總書記習近平主持。香港星島日報報導，...

兩岸觀策／賴急推「脫中入北」 恐更添風險

古希臘歷史學家修昔底德在描述斯巴達（守成大國）與雅典（崛起大國）間的戰爭時寫道：「雅典的崛起以及它對斯巴達造成的恐懼，使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。