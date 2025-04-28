陸海警登鐵線礁 攔查6菲人

中國大陸和菲律賓於南海衝突再起，據大陸方面昨晚發布，大陸海警人員昨登上鐵線礁，並對六名菲律賓人員進行查證處置，此舉勢必引起雙邊關係緊張。

央視昨晚報導，大陸海警局發言人劉德軍表示，四月二十七日，菲律賓六名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，大陸海警執法人員依法登礁並查證處置。他並稱，中國大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反南海各方行為宣言，破壞南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權。大陸海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法。

中菲南海衝突不斷，此前在美菲於南海舉行「肩並肩」大型聯合軍演的前一日，中共解放軍南部戰區廿日指控一艘菲律賓護衛艇當日未經大陸政府批准，「非法侵入」黃岩島（我稱民主礁）領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

此外，大陸官方近年積極在南海進行生態調查，並發布調查報告，強調對南海生態的貢獻；二十五日公布的最新調查報告顯示，在南沙群島鐵線礁、牛軛礁的區域，發現不少菲律賓製造的人為棄置物，並指因為菲律賓建造碼頭等工程，導致中業島與鄰近的鐵線礁珊瑚礁生態系統遭破壞。

去年底，菲律賓總統馬可仕簽署「菲律賓海洋區域法案」及「菲律賓群島海道法案」，陸方隨後公布「黃岩島領海基線」，並以「中國南海部分島礁標準名稱」公告六十四個島礁名稱及座標，當時我外交部鄭重表示，菲、陸方舉措「均不影響南海諸島係屬中華民國領土的事實」。