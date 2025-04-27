日執政黨要員罕見相繼訪陸 陸學者：務實回應美徵關稅

在美國總統川普向全球加徵關稅之際，日本執政聯盟要員近日接連訪問中國大陸，引發關注。分析認為，日本這一系列外交活動「並不常見」，有大陸學者認為，這不僅是向北京釋放戰略信號，也是對日益抬頭的貿易保護主義的一種務實回應。

大陸官媒「環球時報」報導，繼上周日本執政聯盟之一的公明黨黨主席齊藤鐵夫結束訪問中國大陸之行，日本自民黨幹事長森山裕將於27日至29日率領「日中友好議員聯盟」的跨黨派代表團訪問北京。這既是其繼今年1月之後再次訪問大陸，也是其出任日中友好議員聯盟會長之後首次訪陸。

日本產經新聞報導，森山裕在上周的記者會上談及中日關係時說，「為了減少兩國的課題和懸而未決的問題，增加合作與協作，日中雙方共同努力是很重要的。」他表明了將與中方展開討論的想法，還說「期待議員聯盟的訪問能為（改善）兩國關係帶來具體進展。」

此外，公明黨前黨魁山口那津男和石井啟一也將於28日至30日訪問大陸。日經新聞報導，山口那津男24日與日本首相石破茂會面後對媒體透露，正在協調訪問期間到訪天津的南開大學，稱這是「教育文化交流」。

彭博分析，在美中關稅對峙的情況下，日本執政黨要員接連前往北京，目的在於維持與北京之間的溝通管道。日經新聞則指，日本執政黨要員在短時間內相繼訪問大陸的情況「並不常見」。

報導引述中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇分析稱，近期中日高階互動對外釋放的訊息很特殊，影響不止於雙邊層面。在美國關稅政策攪動全球經濟秩序的關鍵時刻，「中日兩國的密切互動本身就是美國發動關稅戰產生的地緣政治影響，是中日作為全球重要經濟大國對美國單邊主義、保護主義逆流的一種回應」。

中國社科院日本研究所助理研究員孫家珅認為，日方近期一系列的外交活動，不僅是向北京釋放戰略信號，也是對日益抬頭的貿易保護主義的一種「務實」回應。

他解釋指，美國的關稅政策讓作為其親密盟友的日本陷入兩難境地：一方面是美國施壓要求其與中國大陸脫鉤斷鏈，另一方面則是要維護與北京的經貿關係。中日兩國在經濟上仍深度相互依存，這迫使東京即便面臨華盛頓不斷加大的壓力，也不得不謹慎行事。