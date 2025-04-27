王毅：中國反制美國加徵關稅 是為維護國際公平正義

面對美國的包圍與打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家。4月26日，中國—中亞外長第六次會晤在哈薩克阿拉木圖舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅在會中指出，美方一意孤行，向180多個國家隨意加徵關稅，侵犯了各國正當權益，違反了世貿組織規則，損害了以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞了全球經濟穩定。

王毅說，中方站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義。

他並強調，作為全球第二大經濟體和負責任大國，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水平對外開放，與鄰國共謀發展，同世界共享機遇，同時繼續承擔應盡的國際責任，履行應盡的國際義務。

根據大陸外交部新聞稿，此次會議除王毅還有哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼代表，以及中國—中亞機制秘書長共同出席。本次外長會晤為將於今年內舉行的第二屆中國—中亞峰會作全面政治準備，並就全方位推進中國—中亞合作進行深入溝通。

王毅在會中並就深化中國—中亞合作提出中方五點建議：

一、堅持講信修睦。充分發揮元首外交的戰略引領作用，籌備好第二屆中國—中亞峰會，以落實元首共識為根本遵循，築牢六國睦鄰友好、團結互信的政治基礎。中方堅定支持六國維護主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持六國聯合自強。

二、堅持互利合作。制定實施更多便利化舉措，進一步提升貿易和投資規模。中方願進口更多中亞優質綠色農產品，遴選落實ㄧ批優質合作項目，拓展新興領域合作，培育合作新質生產力。加大基礎設施投入，打造立體多元的地區互聯互通格局。

三、堅持機制建設。加強統籌協調，加快機制「四梁八柱」建設，更好發揮12個重點領域部級合作機制作用。以機制秘書處全面運營為契機，推動秘書處工作實現「開門紅」。

四、堅持公平正義。共同銘記歷史，紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。站在歷史正確一邊、人類進步一邊，攜手維護以聯合國為核心的國際體系，反對任何形式的法西斯和軍國主義復辟行徑。

五、堅持世代友好。秉持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，增進相互理解，讓世代友好薪火相傳。制定更多措施便利六國人員往來。加強教育和人才培訓合作，培養友好事業傳承者和接班人。