快訊

維生素C是柳橙的5倍 芭樂有助控制血糖但一類人須留意食用

NBA／0.1秒極限補灌絕殺快艇 金塊葛登：真是場瘋狂比賽

最強空軍7大隊走入歷史 已消失的8中隊有何豐功偉業？

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅：中國反制美國加徵關稅 是為維護國際公平正義

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共外長王毅26日在中國—中亞外長第六次會晤上呼籲各國，攜手維護以聯合國為核心的國際體系。（新華社）
中共外長王毅26日在中國—中亞外長第六次會晤上呼籲各國，攜手維護以聯合國為核心的國際體系。（新華社）

面對美國的包圍與打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家。4月26日，中國—中亞外長第六次會晤在哈薩克阿拉木圖舉行，中共中央政治局委員、外交部王毅在會中指出，美方一意孤行，向180多個國家隨意加徵關稅，侵犯了各國正當權益，違反了世貿組織規則，損害了以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞了全球經濟穩定。

王毅說，中方站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義。

他並強調，作為全球第二大經濟體和負責任大國，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水平對外開放，與鄰國共謀發展，同世界共享機遇，同時繼續承擔應盡的國際責任，履行應盡的國際義務。

根據大陸外交部新聞稿，此次會議除王毅還有哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼代表，以及中國—中亞機制秘書長共同出席。本次外長會晤為將於今年內舉行的第二屆中國—中亞峰會作全面政治準備，並就全方位推進中國—中亞合作進行深入溝通。

王毅在會中並就深化中國—中亞合作提出中方五點建議：

一、堅持講信修睦。充分發揮元首外交的戰略引領作用，籌備好第二屆中國—中亞峰會，以落實元首共識為根本遵循，築牢六國睦鄰友好、團結互信的政治基礎。中方堅定支持六國維護主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持六國聯合自強。

二、堅持互利合作。制定實施更多便利化舉措，進一步提升貿易和投資規模。中方願進口更多中亞優質綠色農產品，遴選落實ㄧ批優質合作項目，拓展新興領域合作，培育合作新質生產力。加大基礎設施投入，打造立體多元的地區互聯互通格局。

三、堅持機制建設。加強統籌協調，加快機制「四梁八柱」建設，更好發揮12個重點領域部級合作機制作用。以機制秘書處全面運營為契機，推動秘書處工作實現「開門紅」。

四、堅持公平正義。共同銘記歷史，紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。站在歷史正確一邊、人類進步一邊，攜手維護以聯合國為核心的國際體系，反對任何形式的法西斯和軍國主義復辟行徑。

五、堅持世代友好。秉持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，增進相互理解，讓世代友好薪火相傳。制定更多措施便利六國人員往來。加強教育和人才培訓合作，培養友好事業傳承者和接班人。

大陸外交部新聞稿稱，各方認為，中國是動盪世界中的穩定因素，為多邊主義發揮了示範作用。各方重申支持多邊主義，加強在聯合國等框架下的對話合作。各方表示支持國際貿易規則，不認同單邊保護主義的做法，將為此加強協調，維護自身正當權益，促進地區貿易暢通。

面對美國全面包圍、打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家，於26日在哈薩克舉行中國—中亞外長第六次會晤。（新華社）
面對美國全面包圍、打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家，於26日在哈薩克舉行中國—中亞外長第六次會晤。（新華社）

外交部 機制 王毅 美國 關稅

延伸閱讀

瑞士外長訪北京 陸外長王毅：決不能允許世界退回叢林法則

伊朗外長訪陸 王毅：伊朗核問題應政治外交解決 反對非法單邊制裁

與英外相通話暗批美「單邊霸凌」 王毅：中英有責任維護國際秩序

王毅：美國以關稅為武器進行無差別攻擊 不得人心

相關新聞

王毅：中國反制美國加徵關稅 是為維護國際公平正義

面對美國的包圍與打壓，中國大陸正積極拉攏周邊國家。4月26日，中國—中亞外長第六次會晤在哈薩克阿拉木圖舉行，中共中央政治...

已一個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習

中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第20次集體學習，由中共中央總書記習近平主持。香港星島日報報導，...

兩岸觀策／賴急推「脫中入北」 恐更添風險

古希臘歷史學家修昔底德在描述斯巴達（守成大國）與雅典（崛起大國）間的戰爭時寫道：「雅典的崛起以及它對斯巴達造成的恐懼，使...

習首度訪美40周年 愛荷華熱烈紀念

正當美中關稅戰，雙方關係低盪之際，大陸官媒新華社廿五日晚間報導，由美國艾奧瓦州（愛荷華州）友好委員會」主辦的「習近平主席...

習近平：全力推進AI科技創新

大陸近年來積極發展人工智慧領域，大陸國家主席習近平廿五日表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵...

川普稱習近平來電 陸使館：混淆視聽

美國總統川普接受「時代雜誌」專訪提到，大陸國家主席習近平「已打電話給我」。大陸駐美國使館發言人廿六日表示，有關言論純屬混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。