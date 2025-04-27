已一個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習

中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第20次集體學習，由中共中央總書記習近平主持。香港星島日報報導，根據央視新聞聯播畫面，身兼政治局委員的中央軍委副主席何衛東缺席。至此，他已一個半月未公開露面。

今年3月大陸全國兩會落幕後，網上即傳出何衛東在全國人大3月11日閉幕當天已經被捕，隨後美國《華盛頓時報》、英國《金融時報》相繼報導何衛東可能已經被查。

對此，大陸國防部發言人吳謙曾在3月27日回應稱，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，但並未駁斥相關傳聞。本月24日，國防部另一發言人張曉剛再次被外媒問到何衛東情況時，也僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。

星島日報指出，何衛東在3月11日全國人大閉幕會後就未再公開露臉，包括缺席4月2日中共中央軍委領導首都義務植樹活動，4月8至9日的中央周邊工作會議，如今又缺席了政治局集體學習。

何衛東現年68歲，祖籍江蘇東台，生於福建南平，曾長期在南京軍區第31集團軍服役，擔任過西部戰區副司令員、東部戰區司令員，中共二十大晉升軍委副主席。

金融時報本月10日引述五名知情人透露，習近平清洗了解放軍二號人物何衛東，這是習近平軍事反腐運動中最引人注目的舉動，也是中共近60年來首次在這個位子上的將軍被解職。