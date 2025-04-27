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川普稱習近平來電 陸使館：混淆視聽

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國總統川普接受「時代雜誌」專訪提到，大陸國家主席習近平「已打電話給我」。大陸駐美國使館發言人廿六日表示，有關言論純屬混淆視聽，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

大陸駐美國大使館廿六日早上於微信公眾號以「答記者問」形式回應「美方希就關稅問題與中方對話」，記者提問：近日，美方多次表示願就關稅問題與中方達成協議，並稱雙方已進行了對話。中方對此有何評論？

該發言人表示，這場關稅戰是美方挑起的，「解鈴還須繫鈴人」。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該糾正錯誤，停止威脅訛詐，徹底取消所有對華單邊關稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

該發言人最後表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美兩國的正確相處之道。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。

大陸外交部發言人郭嘉昆廿五日在例行記者會上重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議，美方不要混淆視聽。所謂「中美之間正在談判，甚至將會達成協議」都是假消息。

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