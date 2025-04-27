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習近平：全力推進AI科技創新

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家主席習近平表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。（新華社）
大陸國家主席習近平表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。（新華社）

大陸近年來積極發展人工智慧領域，大陸國家主席習近平廿五日表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，要全面推進人工智慧科技創新，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術。

央視新聞報導，中共中央政治局廿五日下午就加強人工智慧發展和監管進行第廿次集體學習，習近平在主持學習時強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動大陸人工智慧朝有益、安全、公平方向健康有序發展。

習近平指出，（中共）黨中央高度重視人工智慧發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。

習近平強調，人工智慧領域要占領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破。要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟硬件系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

在與國際合作方面，習近平表示要廣泛進行人工智慧國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，推動各方加強發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。

中共 習近平 高端

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