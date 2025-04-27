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習首度訪美40周年 愛荷華熱烈紀念

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
美中大打關稅戰之際，「習近平首訪美國四十周年」紀念活動盛大在愛荷華州舉行。圖為二○一二年，習近平二度訪美，到愛荷華州老朋友家中座談。圖左側站立者為曾任美國駐陸大使，時任愛荷華州長的布蘭斯塔德。（路透）
美中大打關稅戰之際，「習近平首訪美國四十周年」紀念活動盛大在愛荷華州舉行。圖為二○一二年，習近平二度訪美，到愛荷華州老朋友家中座談。圖左側站立者為曾任美國駐陸大使，時任愛荷華州長的布蘭斯塔德。（路透）

正當美中關稅戰，雙方關係低盪之際，大陸官媒新華社廿五日晚間報導，由美國艾奧瓦州（愛荷華州）友好委員會」主辦的「習近平主席首次訪問艾奧瓦州四十周年紀念活動」，當地時間廿四日在州首府狄蒙舉行，活動現場氛圍熱烈友好。

報導提到，該紀念活動「中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣人民政府代表應邀出席」，同時，習近平在愛荷華州的老朋友，及各界友好人士約一百五十人出席活動。相關報導也刊在廿六日的大陸官媒人民日報。

新華社還刊出一篇特寫，指習近平表示，「我四十年前到訪美麗的艾奧瓦州，受到你們的熱情接待，至今記憶猶新」，「希望兩國人民多走動、多交流，共同續寫兩國人民友好故事，為中美關係發展作出新貢獻。」

特寫裡也提到，當時參與聯名向習近平致新春賀卡的艾奧瓦州友好委員會董事貝隆、前美國駐陸大使布蘭斯塔德（亦曾為愛荷華州長）、世界糧食獎基金會前主席奎因，以及應邀訪陸的愛荷華州青少年代表，當天與跨洋而來的中國朋友相聚一堂紀念。

朋友 美國 習近平

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