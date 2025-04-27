習近平：掌握AI發展主動權 集中力量研發高端晶片
大陸近年來積極發展人工智慧領域，中共總書記習近平表示，大陸人工智慧（AI）綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，全面推進人工智慧科技創新，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。
央視報導，中共中央政治局25日下午就加強人工智慧發展和監管進行集體學習，習近平在主持學習時強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動大陸人工智慧朝有益、安全、公平方向健康有序發展。
習近平指出，中共黨中央高度重視人工智慧發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。
習近平強調，人工智慧領域要占領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破。要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟體硬體系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。在與國際合作方面，習近平則表示要廣泛進行人工智慧國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，推動各方加強發展戰略、治理規則。
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