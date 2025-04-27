習近平：掌握AI發展主動權 集中力量研發高端晶片

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家主席習近平表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。（新華社）
大陸國家主席習近平表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。（新華社）

大陸近年來積極發展人工智慧領域，中共總書記習近平表示，大陸人工智慧（AI）綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，全面推進人工智慧科技創新，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。

央視報導，中共中央政治局25日下午就加強人工智慧發展和監管進行集體學習，習近平在主持學習時強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動大陸人工智慧朝有益、安全、公平方向健康有序發展。

習近平指出，中共黨中央高度重視人工智慧發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。

習近平強調，人工智慧領域要占領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破。要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟體硬體系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。在與國際合作方面，習近平則表示要廣泛進行人工智慧國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，推動各方加強發展戰略、治理規則。

中共 習近平 高端

延伸閱讀

關稅戰之際...習近平「首次訪美40周年」紀念活動舉行

川普稱習近平已致電 陸駐美使館：純屬混淆視聽

川普堅稱習近平有打電話來 中駐美使館駁斥

習近平：適時降準降息

相關新聞

習首度訪美40周年 愛荷華熱烈紀念

正當美中關稅戰，雙方關係低盪之際，大陸官媒新華社廿五日晚間報導，由美國艾奧瓦州（愛荷華州）友好委員會」主辦的「習近平主席...

習近平：全力推進AI科技創新

大陸近年來積極發展人工智慧領域，大陸國家主席習近平廿五日表示，大陸人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵...

兩岸觀策／賴急推「脫中入北」 恐更添風險

古希臘歷史學家修昔底德在描述斯巴達（守成大國）與雅典（崛起大國）間的戰爭時寫道：「雅典的崛起以及它對斯巴達造成的恐懼，使...

川普稱習近平來電 陸使館：混淆視聽

美國總統川普接受「時代雜誌」專訪提到，大陸國家主席習近平「已打電話給我」。大陸駐美國使館發言人廿六日表示，有關言論純屬混...

港澳人士擬在台定居 民眾嘆：平均月薪門檻有難度

畢業後留台工作港澳人士擬從工作居留轉申請定居時，必須達到平均月收入超過勞動部公告最低工資2倍，民眾認為「頗有難度」；陸委...

大陸與中亞五國外長會晤 「中國中亞機制秘書長」首度亮相

中共政治局委員兼外長王毅此刻正於中亞哈薩克訪問，大陸與中亞五國26日舉行第六次外長會晤，據陸方通稿稱，此次會晤是為今年將到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。