兩岸觀策／賴急推「脫中入北」 恐更添風險

古希臘歷史學家修昔底德在描述斯巴達（守成大國）與雅典（崛起大國）間的戰爭時寫道：「雅典的崛起以及它對斯巴達造成的恐懼，使得戰爭變得不可避免。」

儘管大陸國家主席習近平上任之初就曾於二○一三年四月十三日在北京會見時任美國國務卿柯瑞時說過：「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」，但美國顯然不這麼想。川普的高關稅，在北京當局看來，已經吹響了兩國對抗的號角。

三月初，北京駐美國大使館就在Ｘ上表示，「如果戰爭是美國想要的事情，無論是關稅戰、貿易戰或任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底」。

四月十五日大陸第十個全民國家安全教育日，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍透過視訊對港人發表講話時，更直指「它（美國）不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』」。

夏寶龍強調，作為世界第二大經濟體、第一大工業國，中國正昂首闊步踏上強國建設、民族復興的新征程，無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，都沒什麼好怕的，「天塌不下來」。

不論關稅戰如何發展，確定的是，在可預見的將來，中美關係都將處於對抗局面。新加坡國務資政李顯龍日前在一場演講中就指出，已經開打的關稅戰嚴重損害中美關係，這讓兩國在其他重要問題上也將很難繼續合作。

針對當前中美博弈，大陸國務院發展研究中心宏觀部研究員魏加寧表示，表層是貿易之爭，中層是老大之爭，深層是體制之爭。如果在貿易之爭層面上應對不利，就會過早地將「老大之爭」提到美國的議事日程上來。

魏加寧認為，國家間比拚，歸根到底是體制效率之爭，也就是看誰決策錯誤少。從大陸的國家利益角度來講，當前最要防止的就是中美脫鉤。因為一旦脫鉤，「早晚都會打起來」；一旦打起來，中國的「和平紅利」就會消失。

美國財政部長貝森特四月廿二日在摩根大通一場閉門投資者會議上也提出，川普政府的目標並非與中國經濟脫鉤，而是「再平衡」。他指出，現階段的美中貿易關係形同「雙邊禁運」，這對雙方都不可持續。

法國十九世紀經濟學家巴斯夏曾警告：「When goods don't cross borders, soldiers will」（如果商品不能跨越邊界，士兵就會）。儘管關稅爭議僵持，但中美內部還是有人力阻兩國墮入「修昔底德陷阱」，反倒是賴清德總統卻在此時突然拋出台灣要「脫中入北」。

且不論過去南向政策、新南向政策的成果如何，即便這次賴總統的個人意志真能扭轉市場的力量，賴政府急於推動兩岸在各領域脫鉤，最終究竟是能確保台灣更加安全亦或進一步將台灣推向險境？