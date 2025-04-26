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港澳人士擬在台定居 民眾嘆：平均月薪門檻有難度

中央社／ 台北26日電
中華港澳之友協會26日下午在IEAT國際會議中心舉辦「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」，多名在台港澳人士分享來台就學、工作經驗，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟（前排左起）、中華港澳之友協會會長張仕賢、聖約翰科技大學校長唐彥博與會。中央社
中華港澳之友協會26日下午在IEAT國際會議中心舉辦「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」，多名在台港澳人士分享來台就學、工作經驗，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟（前排左起）、中華港澳之友協會會長張仕賢、聖約翰科技大學校長唐彥博與會。中央社

畢業後留台工作港澳人士擬從工作居留轉申請定居時，必須達到平均月收入超過勞動部公告最低工資2倍，民眾認為「頗有難度」；陸委會表示，可將多份工作薪資列入計算。

中華港澳之友協會26日下午在IEAT國際會議中心舉辦「在台港澳學生/人士就業創業生活分享會」，多名在台港澳人士分享來台就學、工作經驗，鼓勵目前在學港澳生提早規劃、勇敢嘗試，爭取畢業後留台工作機會。

一名與會聽眾於問答環節提問，工作居留連續滿5年後擬申請定居，若以目前公告最低工資2倍來算，平均月收入必須超過5.7萬元，這對於剛從學校畢業滿5年的受僱者來說「頗有難度」，本地勞工恐也難達到。

勞動部公告今年度最低工資月薪為2萬8590元。

大陸委員會（陸委會）港澳蒙藏處副處長魏淑娟在會上回應，月收入計算除了本業薪資收入外，若有其他斜槓工作、其他兼職工作，只要是有向勞動部勞動力發展署申請工作許可的工作收入均可列入計算。

魏淑娟會後說明，平均月收入門檻設定的背後有政策考量，期望港澳生、僑外生來台從事專門性、技術性工作的同時，也要避免排擠到國內就業人口，必須優先保護本國人就業權益。

魏淑娟提到，港澳生有語言專長等優勢，有些人除了本業工作外，也兼職補教工作，這些斜槓工作、兼職工作的收入加上年終獎金、加班費等項目，確實有不少畢業後留台工作港澳生滿足申請定居條件。

在台港人周凱欣來台11年，從清華大學畢業後留台工作。周凱欣認為，香港人大多有英文語言優勢，建議可以發揮所長，職缺目標設定在台外商；找工作不需要做最強的那一個，要做最適合的那一個，可相乘自身條件發揮綜效。

在台港人林川提醒，在台工作必定要先獲得工作許可，千萬不要漏掉這部分，導致後面產生難以挽回嚴重後果，沒有工作許可的在職經歷，也不可能被採認；鼓勵有意留台發展的港澳生勇於給自己一個嘗試的機會。

陸委會提供數據資料顯示，113學年度港澳畢業生計2337人，申請評點制港澳生計1504人，獲核發工作許可計1374人，核准率約91.4%。

勞動部 最低工資 月收入 陸委會

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